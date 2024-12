Bez sensacji... Siatkarki ŁKS Commercecon Łódź odpadły z Pucharu CEV

Podopieczne trenera Lorenzo Bernardiego odniosły zdecydowane zwycięstwo w trzech setach w pierwszym meczu rozegranym w Łodzi. Były więc zdecydowanymi faworytkami w rewanżu we Włoszech, co potwierdziły w dwóch pierwszych setach. Miały przewagę w ofensywie, wygrały 25:21 oraz 25:19 i przypieczętowały awans do kolejnej rundy.

Dalsza część meczu nie miała więc już znaczenia dla pucharowej rywalizacji. Trener gospodyń przemeblował skład, również Alessandro Chiappini dokonał kilku zmian. Trzecia odsłona toczyła się przy przewadze łodzianek (8:11, 21:23), ale gospodynie wyrównały w końcówce i wygrały rywalizację na przewagi (28:26).

Najwięcej punktów: Tatiana Tolok (16) – Novara; Anastazja Hryszczuk (14), Natalia Mędrzyk (13), Klaudia Alagierska (12) – ŁKS. Gospodynie były skuteczniejsze w ataku (51%–42%) i lepiej punktowały blokiem (7–5).

Igor Gorgonzola Novara – ŁKS Commercecon Łódź 3:0 (25:21, 25:19, 28:26)

Novara: Lina Alsmeier, Sara Bonifacio, Tatiana Tolok, Mayu Ishikawa, Federica Squarcini, Francesca Bosio – Eleonora Fersino (libero) oraz Taylor Mims, Alessia Mazzaro, Francesca Villani, Valentina Bartolucci, Hanna Orthmann. Trener: Lorenzo Bernardi.

ŁKS: Natalia Mędrzyk, Anna Obiała, Marlena Kowalewska, Zuzanna Górecka, Klaudia Alagierska, Anastazja Hryszczuk – Maria Stenzel (libero) oraz Lana Scuka, Nikola Jęcek, Angelika Gajer, Sonia Stefanik. Trener: Alessandro Chiappini.