To będzie z pewnością mecz na szczycie. W Kędzierzynie-Koźlu, ZAKSA rozegra mecz z rozpędzonym PGE Projektem Warszawa. Podopiecznych Andrei Gianiego czeka nie lada zadanie, bo ekipa z Warszawy gra obecnie kolejny solidny sezon. "Trójkolorowi" uzbierali do tej pory 10 zwycięstw w 15 rozegranych dotąd meczach. W ostatnim czasie do podstawowego składu wrócił Bartosz Kurek, który na starcie rozgrywek doznał urazu oka.

Z kolei podopieczni Piotra Grabana są niepokonani na przestrzeni ostatnich pięciu spotkań, choć trzy z nich wymagały rozegrania pięciu setów. W poprzednim meczu siatkarze stołecznego klubu bardzo męczyli się ze Ślepskiem Malow Suwałki. Do wygranej potrzebowali ponad dwóch godzin gry.

Relacja live i wynik na żywo meczu ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - PGE Projekt Warszawa na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.

Szymon Stępień, Polsat Sport