Drużyna z Lombardii zagra dopiero swój pierwszy mecz w tych rozgrywkach. "Nerazzurri" w lidze są obecnie na trzeciej pozycji. Wygrali 10 razy, zremisowali czterokrotnie oraz odnieśli jedną porażkę.

Z kolei dla "Bianconerich" to trzeci mecz. We wcześniejszych spotkaniach pokonali występujące w Serie C Avellino 4:0, a następnie Salernitanę 3:1. W lidze zajmują dziewiąte miejsce z 20 punktami na koncie. Ich bilans to sześć wygranych, dwa remisy, a także osiem przegranych.

Zwycięzca tego starcia zmierzy się w ćwierćfinale z drużyną Lazio Rzym.

Relacja live i wynik na żywo z meczu Inter Mediolan - Udinese na Polsatsport.pl. Początek spotkania o godz. 21.00.

Szymon Stępień, Polsat Sport