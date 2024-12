Niespodzianka! Górnik Zamek Książ wygrał w Warszawie

Trochę lepiej w to spotkanie weszli gospodarze, którzy po trafieniach Mate Vucicia prowadzili pięcioma punktami. Później rzutami z dystansu do remisu doprowadzał jednak Alterique Gilbert. Po chwili dobitka Dariusza Wyki dawała przyjezdnym przewagę! Spotkanie było bardzo wyrównane, a ostatecznie dzięki trafieniu Michała Kolendy po 10 minutach było 18:16. W drugiej kwarcie Górnik Zamek Książ ponownie wychodził na prowadzenie dzięki akcji Wyki. Następnie uaktywnił się jednak Kameron McGusty, przez co lepsza była ekipa ze stolicy. Mecz ciągle był niezwykle zacięty i tak naprawdę każda akcja mogła zmienić sytuację. W końcówce pierwszej połowy kluczowe akcje należały do Joshua Pattona oraz Macieja Bojanowskiego i to wałbrzyszanie prowadzili 48:42.

Zaraz po przerwie Legia wzięła się za odrabianie strat - pomagali w tym Kameron McGusty oraz Ojars Silins, a po chwili Michał Kolenda akcją 2+1 dał już prowadzenie. Skończyło się to na rewelacyjnej serii 15:0 i ośmiu punktach przewagi po kolejnej trójce Silinsa. Zespół trenera Andrzeja Adamka nie zamierzał się poddawać - kolejne rzuty Ike’a Smitha i Toddricka Gotchera oznaczały remis! Dzięki trójce Gotchera w samej końcówce tej części gry to goście byli lepsi - 68:72! W czwartej kwarcie zespół z Wałbrzycha uciekał nawet na siedem punktów po rzucie z dystansu Dariusza Wyki. Andrzej Pluta i Kameron McGusty starali się robić wszystko, aby ponownie nawiązać rywalizację. W końcówce nie do zatrzymania był jednak Ike Smith, a gospodarze nie byli już w stanie odrobić strat. Ostatecznie Górnik Zamek Książ dość niespodziewanie wygrał 91:81.

Najlepszym zawodnikiem gości był Alterique Gilbert z 20 punktami, 6 zbiórkami i 6 asystami. Kameron McGusty zdobył dla gospodarzy 20 punktów, 3 zbiórki i 3 asysty.

Legia Warszawa - Górnik Zamek Książ Wałbrzych 81:91 (18:16, 24:32, 26:24, 13:19)

Legia Warszawa: Kameron McGusty 20, Michał Kolenda 18, Ojars Silins 17, Mate Vucic 10, Andrzej Pluta 6, Jawun Evans 4, Maksymilian Wilczek 4, Shawn Jones 2, Dominik Grudziński 0.

Górnik Zamek Książ Wałbrzych: Ikeon Smith 21, Alterique Gilbert 20, Toddrick Gotcher 17, Dariusz Wyka 12, Maciej Bojanowski 9, Joshua Patton 6, Kacper Marchewka 3, Krzysztof Jakóbczyk 3, Grzegorz Kulka 0, Janis Berzins 0.

