Emocje w Ostrowie. Niespodziewana porażka Śląska Wrocław

Początek spotkania był bardzo wyrównany, toczył się w rytmie "kosz za kosz". Z jednej strony można było wyróżniać Damiana Kuliga, a z drugiej - Emmanuela Nzekwesiego. Później trójkami "wymieniali się" Siim-Sander Vene i Adam Waczyński. Dopiero po rzutach wolnych Maxa Egnera gospodarze uciekali na cztery punkty. Ostatecznie po 10 minutach było 24:22.

ZOBACZ TAKŻE: Kapitalny mecz Teyvona Myersa nie pomógł. Energa Icon Sea Czarni lepsi od MKS-u

Zaraz na początku drugiej kwarty do remisu doprowadził Waczyński, a prowadzenie gościom dawał Kenan Blackshear. Bardzo szybko jednak sytuację zmieniał swoimi akcjami Kulig. Mecz ciągle był bardzo zacięty, a świetnymi asystami popisywał się DJ Cooper. Efektownym wsadem Angel Nunez ustalił wynik po pierwszej połowie na 43:46.

Zaraz na początku trzeciej kwarty swoimi akcjami sytuację ponownie zmieniali Damian Kulig i Adas Juskevicius. Po kolejnej akcji 2+1 Litwina ostrowianie uciekli na pięć punktów. Odpowiadali na to jednak DJ Cooper z Danielem Gołębiowskim i… to ekipa z Wrocławia wychodziła na prowadzenie. W końcówce tej części gry zespół trenera Andrzeja Urbana zanotował serię 7:0 i po rzutach wolnych Paxsona Wojcika po 30 minutach było 69:62.

W kolejnej kwarcie WKS Śląsk starał się wrócić do meczu. M. in. dzięki trójce Jeremy'ego Senglina przegrywał już tylko dwoma punktami! Później jednak niezwykle ważne akcje kończyli Juskevicius oraz Rolon - to dawało sporo spokoju gospodarzom. Na 30 sekund przed końcem trójka Rolona oznaczała siedem punktów przewagi. Ostatecznie Tasomix Rosiek Stal zwyciężyła 88:81.

Najlepszym strzelcem gospodarzy był Adas Juskevicius z 23 punktami i 3 asystami. Jeremy Senglin zdobył dla gości 17 punktów i 3 asysty.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ORLEN Basket Liga - 11. kolejka

Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wlkp. - Śląsk Wrocław 88:81 (24:22, 19:24, 26:16, 19:19)

Stal: Adas Juskevicius 23, Damian Kulig 20, Siim-Sander Vene 9, Tyquan Rolon 9, Mateusz Zębski 8, Tim Lambrecht 6, Paxon Wojcik 6, Jakub Parzeński 4, Maximilian Egner 3,

Śląsk: Jeremy Senglin 17, Angel Nunez 15, Donell Cooper Ii 9, Daniel Gołębiowski 8, Emmanuel Nzekwesi 8, Adrian Bogucki 7, Ajdin Penava 5, Adam Waczyński 5, Kenan Blackshear 4, Błażej Kulikowski 3.

PLK.PL