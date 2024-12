Wygrał Wimbledon i US Open, a teraz został zawieszony! Gwiazdor przyznał się do dopingu

Kolejna głośna afera w światowym tenisie! Tym razem sprawa dotyczy znanego australijskiego deblisty - Maxa Purcella. Triumfator Wimbledonu 2022 oraz US Open 2024 w grze podwójnej został bowiem zawieszony przez Międzynarodową Agencję Integralności Tenisa (ITIA) za stosowanie niedozwolonych środków dopingujących. Co ciekawe, sam zainteresowany... poprosił o sankcję.

Na razie więcej szczegółów jest owianych tajemnicą. Przedstawiciele ITIA zaznaczają, że sprawa jest w toku i dopiero gdy wyjdą na jaw nowe fakty, więcej informacji zostanie przekazanych opinii publicznej. Nie wiadomo zatem o jakim niedozwolonym środku dopingującym mowa i w jakiej ilości został on zażyty przez Purcella.

ZOBACZ TAKŻE: Mecz godny finału! Poznaliśmy zwycięzcę Next Gen ATP Finals

To, że Australijczyk zastosował doping wydaje się akurat oczywiste, skoro sam zainteresowany zgłosił się w tej sprawie do Agencji i 10 grudnia poprosił o zawieszenie. Tak się stało dwa dni później.

26-latek to jedna z największych gwiazd światowego debla. Tenisista na swoim koncie posiada dwa wielkoszlemowe triumfy - w Wimbledonie oraz US Open. Do tego dwukrotnie docierał do finału Australian Open.

Przypomnijmy, że w ostatnich miesiącach nie jest to jedyna afera w świecie tenisa, jeśli chodzi o doping. 12 września Iga Świątek została zawieszona z powodu wykrycia w jej organizmie niedozwolonych substancji. Polka odwołała się od decyzji WADA i udowodniła swoją niewinność, jednak przez miesiąc nie mogła pojawić się na korcie.

Polsat Sport