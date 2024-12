Mecz godny finału! Poznaliśmy zwycięzcę Next Gen ATP Finals

Joao Fonseca wygrał rozgrywany w Dżuddzie turniej ATP Next Gen Final - zmagania dla najlepszych tenisistów młodego pokolenia. W finale Brazylijczyk pokonał - po raz drugi w tych zawodach - Amerykanina Learnera Tiena.

Rozstawiony w turnieju z ósemką Brazylijczyk Joao Fonseca nieoczekiwanie przebrnął przez fazę grupową z kompletem zwycięstw. W pierwszym spotkaniu pokonał po pięciosetowym boju 20. rakietę świata (!) Arthura Filsa, następnie w czterech setach rozprawił się z Amerykaninem Learnerem Tienem, a na zakończenie pierwszej fazy turnieju ograł po fenomenalnym, pełnym emocji i zwrotów akcji spotkaniu Czecha Jakuba Mensika. Obaj zawodnicy stoczyli pasjonujący bój, w którym każdy (!) z pięciu setów kończył się tie-breakiem. Przez półfinał zawodnik z Ameryki Południowej przebrnął już bez żadnych problemów, odprawiając w trzech krótkich setach Francuza Lucę van Assche'a.

Learner Tien, grupowy rywal Brazylijczyka, poza przegranym spotkaniem z Fonsecą zanotował zwycięstwa nad Mensikiem, którego pokonał w pięciu setach, a także Filsem, wygrywając 3:1. W półfinale Amerykanin dopiero po pięciu setach odprawił zaś swojego rodaka Aleksa Michelsena.

Finałowe starcie w Dżuddzie rozpoczęło się po myśli tenisisty ze Stanów Zjednoczonych, który już w pierwszym gemie przełamał rywala. A ponieważ do końca tej partii obaj sportowcy zgodnie wygrywali przy własnym serwisie, pierwszy set zakończył się triumfem Tiena 4:2.

W drugiej odsłonie meczu żadnemu z zawodników - mimo dwóch okazji Brazylijczyka w drugim gemie i szansie Amerykanina w piątym - nie udało się zaliczyć break pointa i o losach seta musiał decydować tie-break. W nim, dla odmiany, Fonseca i Tien raz po raz notowali mini-breaki. Amerykanin zaliczył trzy punkty przy serwisie rywala, zaś jego przeciwnik - cztery i to właśnie on wygrał tie-breaka 10-8, doprowadzając do stanu 1:1 w setach.

W trzecim secie Joao Fonseca dał prawdziwy koncert gry, dwukrotnie przełamując tenisistę ze Stanów Zjednoczonych i bez problemu punktując przy własnym podaniu. 18-latek z Rio de Janeiro wygrał gładko 4:0, kończąc partię gemem wygranym do zera.

Czwarta partia do stanu 2:2 przebiegała pod dyktando aktualnie serwującego zawodnika. Pierwsze przełamanie padło łupem tenisisty z Brazylii, który wyszedł na prowadzenie 3:2, a następnie wykorzystał atut własnego podania i - wykorzystując pierwszą piłkę meczową - wygrał tego gema 4:2 i cały mecz 3:1.

Next Gen ATP Finals - mecz finałowy

Joao Fonseca - Learner Tien 2:4, 4:3 (10-8), 4:0, 4:2