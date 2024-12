Triumf BKT Advantage Bielsko-Biała w LOTTO SuperLIDZE

To trzecie z rzędu zwycięstwo drużyny z Bielska-Białej w tych rozgrywkach.

Tenisiści BKT do kolejnego triumfu w rozgrywanym w łódzkiej hali Atlas Arena finale potrzebowali trzech pojedynków. W pierwszym z nich, będącym starciem singlistek, Słowaczka Viktoria Hruncakova pokonała Martynę Kubkę 6:3, 7:6, a następnie w konfrontacji singlistów Słowak Jozef Kovalik wygrał z Kamilem Majchrzakiem 7:5, 3:6, 10-8.

Sukces Beskidzkiego Klub Tenisowego przypieczętowały jego deblistki Katarzyna Kawa i Maja Chwalińska, które zwyciężyły duet Kubka - Alicja Rosolska 4:6, 6:3, 11:9.

Turniej Final Four LOTTO SuperLIGI z udziałem czterech najlepszych drużyn po fazie zasadniczej rozpoczął się w sobotę. W półfinale BKS Advantage Bielsko-Biała wygrał z Calisia Tennis Team Kalisz 4:0, a WKT Mera Warszawa z PTP Łódź 3:2.

To była trzecia edycja rozgrywek LOTTO SuperLIGA. W tym roku w tenisowej lidze uczestniczyło 10 drużyn. Rywalizowały one w dwóch pięciozespołowych grupach, z których awans do turnieju finałowego w Łodzi wywalczyły po dwie najlepsze ekipy.

BS, PAP