Porażka drużyny Aryny Sabalenki w finale

Sabalenka i Rosjanka Mirra Andriejewa zaczęły od deblowego zwycięstwa nad Francuzką Caroline Garcią i Kazaszką Jeleną Rybakiną 7:6 (7-5), a następnie Andriejewa powiększyła przewagę "Sokołów" pokonując Rybakinę 6:2.

ZOBACZ TAKŻE: Była liderka rankingu WTA z dziką kartą! Czy to odpowiedni moment na wielki powrót?

Losy meczu odwróciła jednak rywalizacja mężczyzn - Rosjanin Andriej Rublow i Kanadyjczyk Denis Shapovalov wygrali w deblu z Sumitem Nagalem z Indii oraz Australijczykiem Jordanem Thompsonem 6:2, a później Rublow nie dał szans Nagalowi w singlu, zwyciężając 6:1.

"Orły", w składzie ze Świątek, przegrały dwa pierwsze mecze. W sobotę zdołały pokonać "Sokoły" 20:15, ale to nie wystarczyło do awansu do finału.

Przez trzy pierwsze dni zmagań każda z ekip grała z każdą, a dwie najlepsze awansowały do finału. Każdy mecz składał się z czterech setów. Jednego rozegrały singlistki, jednego singliści, a w dwóch rywalizowały deble lub miksty, o czym decydowała drużyna, która wygrała rzut monetą.

BS, PAP