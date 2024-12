Tak polscy siatkarze spędzają święta Bożego Narodzenia! (ZDJĘCIA)

Kalendarz polskich siatkarzy po brzegi wypełniony jest sportową rywalizacją. Święta Bożego Narodzenia to jednak czas, kiedy mogą choć na moment oderwać się od obowiązków i w pełni poczuć rodzinną atmosferę. Sprawdźcie, jak spędzają je reprezentanci Polski!

Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy okres. Spotkania rodzinne przy wigilijnym stole w towarzystwie przystrojonej choinki tworzą magiczną atmosferę. Również dla polskich siatkarzy, którzy nie narzekają na nadmiar wolnego czasu, jest to okazja, by na chwilę zwolnić i spędzić kilka dni w gronie najbliższych.

Nasi byli i obecni reprezentanci, zarówno występujący w polskich rozgrywkach, jak i w ligach zagranicznych, pokazali w mediach społecznościowych namiastkę tego, jak spędzają święta. Możecie to zobaczyć w poniższej galerii.