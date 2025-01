Kaczor-Bednarska: Spojrzenie na to, co było i co być może

Liga Narodów 2024 od początku układała się znakomicie, a siatkarki kroczyły od zwycięstwa do zwycięstwa. Mimo pewnych problemów kadrowych związanych ze zdrowiem zawodniczek, udział w finałowym turnieju w Bangkoku szybko stał się faktem. Wygrane spotkania z potęgami jak USA, Brazylia czy Turcja, gra na bardzo wysokim poziomie i dużej intensywności, a przy tym mnóstwo emocji, do których szybko się przyzwyczailiśmy i przez które cały kraj na nowo odkrywał i pokochał kobiecą siatkówkę.

Tegoroczna edycja VNL może być równie udana, przede wszystkim z uwagi na finałowy turniej, który odbędzie się w Łodzi. Bezpośredni awans do ćwierćfinału daje pole do sprawdzenia nowych zawodniczek w fazie grupowej. Najważniejszym jednak jest fakt iż, Liga Narodów po raz kolejny daje szansę na regularną rywalizację z topowymi reprezentacjami świata. Zupełnie inaczej niż sierpniowe mistrzostwa świata w Tajlandii, gdzie dla liczących się ekip prawdziwa gra zacznie się w fazie pucharowej.

Występ Polek w igrzyskach olimpijskich w oczach kibiców był przepięknym zwieńczeniem ostatniego sezonu kadrowego. Dla reprezentantek to jednak turniej, z którego powróciły z dużym sportowym niedosytem. To jednak kolejna duża impreza, z której zapewne wyciągną naukę, a której rezultaty, miejmy nadzieję, będzie można oglądać w drodze po kolejną igrzyskową kwalifikację.

Ta niezwykła passa reprezentacyjnych siatkarek to nie przypadek. To ciężka praca, oddanie i chęć spełniania marzeń. Wspólnym mianownikiem jest tu Stefano Lavarini, który zaszczepił w kadrowiczkach myśl „chcieć to móc”. Po chudych latach przyszły te tłuste, a lipcowa informacja o przedłużeniu umowy ze szkoleniowcem daje podstawy, by marzyć o kolejnych sukcesach. Utrzymać się w elitarnym gronie łatwo nie będzie, ale do odważnych świat należy, a takimi właśnie są nasze panie!

Ubiegły sezon Tauron Ligi także nie rozczarował. Były niezwykłe sukcesy BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała, kolejne złoto Chemika Police i dramatyczne pożegnanie ze sponsorem oraz wiecznie drugi w żeńskiej siatkówce Stephane Antiga i jego Developres. Rok 2025 może przynieść sporo przetasowań, zaskoczeń i rozstrzygnięcia w ostatnich kolejkach fazy zasadniczej, a ścisk w czołówce tabeli już teraz zapowiada interesujące play-offy. Nie pozostaje nic innego, jak rozsmakować się w niesamowitych emocjach podczas zaciętych meczów siatkarek.