Skandaliczne zachowanie na korcie. To mogło skończyć się dyskwalifikacją!

Do niebezpiecznej sytuacji doszło podczas jednego ze spotkań ATP w Auckland. Cameron Norrie w trakcie meczu w przypływie agresji rzucił rakietę w trybuny, trafiając jedną z siedzących tam kobiet. Na szczęście kibicce nic się nie stało.

Norrie mierzył się z Facundo Diazem Acostą w pierwszej rundzie turnieju w Auckland. Rywalizacja od samego początku nie układała się po jego myśli, co wiązało się z widoczną frustracją Brytyjczyka.

W pierwszej partii Brytyjczyk uległ rywalowi 2:6, a w drugiej 3:6. I to właśnie pod koniec tego pojedynku udzieliły mu się największe nerwy. Wyraźnie zdenerwowany Norrie po przegranym punkcie w końcówce rzucił rakietę w trybuny, uderzając nią przypadkiem w jedną z kibicek.

Tenisista szybko zorientował się, co zrobił i natychmiast przeprosił fankę. Na szczęście nic jej się nie stało. Po chwili namysłu arbiter postanowił ukarać Norriego za to niefrasobliwe zachowanie. Brytyjczyk otrzymał ostrzeżenie, co jest dość łagodnym wymiarem kary. Gdyby kobiecie coś się stało, najprawdopodobniej skończyłoby się dyskwalifikacją.

Po zakończeniu spotkania Norrie raz jeszcze przeprosił kibickę, potępiając samego siebie za to, co zrobił.

- Nie chciałem tego zrobić, ale i tak mam świadomość, że takie coś nie powinno mieć miejsca. Nigdy wcześniej czegoś takiego nie zrobiłem. Takie rzeczy są kompletnie nie w moim stylu. Nie jestem zadowolony z mojego zachowania - powiedział w rozmowie z "The Guardian".



Po zakończeniu rywalizacji w Auckland część uczestników rozpocznie zmagania w wielkoszlemowym Australian Open.