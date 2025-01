Linette i Fręch mogą stanąć naprzeciwko siebie! Szykuje się polski pojedynek w Australian Open?

Jeśli Linette i rozstawiona z numerem 23. Fręch pokonają po dwie rywalki, to w 3. rundzie zmierzą się ze sobą.

32-letnia poznanianka w rankingu jest 38., a Uchijima 63. W 2. rundzie Linette może zagrać z Rosjanką Mirrą Andriejewą (14.), a Fręch z Rosjanką Anną Blinkową lub Australijką Darią Saville, którą na otwarcie pokonała rok temu. Natomiast Polina Kudermetova, która do głównej drabinki wielkoszlemowego turnieju awansowała z kwalifikacji i będzie pierwszą przeciwniczką Fręch, obecnie plasuje się na 57. miejscu w ogólnoświatowym rankingu.

Warto przypomnieć, że w tym roku bronić tytułu będzie Aryna Sabalenka. Białorusinka rozpocznie rywalizację od meczu z mistrzynią US Open 2017 Amerykanką Sloane Stephens. W 3. rundzie może zmierzyć się z ubiegłoroczną pogromczynią Świątek - Czeszką Lindą Noskovą (29.), a w czwartej m.in. z Fręch lub Linette. Już w ćwierćfinale natomiast może dojść do jej spotkania z Zheng, co byłoby powtórką ostatniego finału.

Turniej rozpocznie się w niedzielę 12 grudnia. Jak poradzą sobie Polki?

AA, PAP