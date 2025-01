Świątek zdradza reakcje rywalek na jej powrót z zawieszenia. Jedno pytanie

Przypomnijmy, że pod koniec ubiegłego roku jak grom z jasnego nieba pojawiła się w światowych mediach informacja o zawieszeniu Igi Świątek. Polka musiała zrezygnować z azjatyckiego tournée, tłumacząc się sprawami osobistymi. W międzyczasie jednak trwało dochodzenie związane ze znalezieniem w jej organizmie dopingu. Mowa o śladowych ilościach trimerazydyny.

Polka udowodniła jednak, że zażyła niedozwolonej substancji nieświadomie. Śledztwo wykazało, że Świątek mówi prawdę i została oczyszczona z zarzutów.

Temat ten ciągle jednak przewija się w mediach oraz w środowisku tenisa. Wiceliderka rankingu WTA musi być przygotowana na niewygodne pytania dziennikarzy. Sama zainteresowana nie była również pewna, jak na to zamieszanie zareagują jej rywalki. Na niedawnej konferencji prasowej z okazji rozpoczynającego się niebawem Australian Open Świątek przyznała, że inne tenisistki były mocno zainteresowane tą sprawą i zadawały jej jedno konkretne pytanie.

- Dziewczyny są świetne. Już na pokazowym turnieju w Abu Zabi doświadczyłam, że są naprawdę wspierające. Większość z nich do mnie podchodziła. Mówiły "Hej, jak możemy uniknąć takiego przypadkowego zanieczyszczenia niedozwoloną substancją? Czy jest sposób, żeby być bardziej ostrożnym?". Zawsze ciężko pracowałam, aby być dobrym przykładem, by pokazywać swoją uczciwość i dobre zachowanie. Jest wielu czołowych zawodników, nie będę wymieniała nazwisk, którzy naprawdę nas wspierają. Naprawdę to doceniam, ponieważ poczułam się lepiej, kiedy wróciłam nie wiedząc jak to będzie - opowiada Polka.

