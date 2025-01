Piast Gliwice kontra Ferencvaros to spotkanie sparingowe rozgrywane w ramach zimowego okresu przygotowawczego. Relacja live i wynik na żywo meczu Piast Gliwice - Ferencvaros na Polsatsport.pl.

Trwa zimowa przerwa w rozgrywkach. Polskie zespoły w tym czasie udały się w cieplejsze rejony świata, aby przygotowywać się do wiosennych wyzwań. Większość drużyn wybrała Turcję, z kolei piłkarze Piasta udali się do Hiszpanii, a konkretnie do Benidormu.

W mieście położonym na wschodzie Półwyspu Iberyjskiego trenują również piłkarze Ferencvarosu - środowego rywala gliwiczan.

Relacja live i wynik na żywo meczu Piast Gliwice - Ferencvaros na Polsatsport.pl.