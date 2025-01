Znamy już rywalkę Polki na Australian Open! Kim jest utalentowana 17-latka?

Magdalena Fręch nie zwalnia tempa i już awansowała do trzeciej rundy Australian Open. Przed Polką spore wyzwanie, bo jej następną rywalką będzie utalentowana tenisistka z Rosji - 17-letnia Mirra Andriejewa.

Magdalena Fręch w meczu drugiej rundy australijskiego turnieju wielkoszlemowego pokonała Annę Blinkową w trzech setach - 0:6, 6:0, 6:2. Teraz przed naszą drugą najlepszą tenisistką kolejne wyzwanie. W trzeciej rundzie Łodziance przyjdzie się zmierzyć z 15. tenisistką rankingu WTA - Mirrą Andriejewą. Kim jest rywalka Polki?

ZOBACZ TAKŻE: Niespodzianka na Australian Open! Mistrzyni olimpijska odpadła z turnieju

Tenisistka rosyjskiego pochodzenia to objawienie ostatnich sezonów. O jej progresie może świadczyć choćby to, jak szybko pięła się w rankingu w ostatnich latach. Jeszcze w 2022 roku była notowana na 293. miejscu, teraz ta sama zawodniczka jest już 15. rakietą świata. W minionym sezonie sięgnęła po swój pierwszy tytuł w WTA Tour, a miało to miejsce w rumuńskim Iasi.

17-letnią Andriejewą trenuje na co dzień była wiceliderka rankingu, Hiszpanka - Conchita Martínez. Była zwyciężczyni Wimbledonu z 1994 roku szkoliła w przeszłości również inne gwiazdy dyscypliny. Wcześniej jej podopiecznymi były między innymi: Karolina Pliskova, Gabrine Muguruza, czy Anastasia Rodionova.

Jeśli chodzi o starty Rosjanki w turniejach wielkoszlemowych, to najlepszym wynikiem młodej zawodniczki jest zeszłoroczny półfinał Roland Garros. W nim odpadła po zaciętej batalii z Włoszką - Jasmine Paolini. Na kortach Melbourne Park doszła najdalej do czwartej rundy.

Będzie to pierwsze oficjalne starcie Fręch i Andriejewej w historii. Przypomnijmy, że Polka broni punkty za zeszłoroczną edycję Australian Open, w której doszła do 1/16 finału tego turnieju wielkoszlemowego.

Szymon Stępień, Polsat Sport