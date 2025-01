Siatkarze z Suwałk coraz śmielej pukają do czołowej "ósemki" i są o krok do wskoczenia do niej. Cały czas w czubie tabeli plasują się za to lublinianie, którzy są jednymi z faworytów do medalu w tym sezonie.

W poprzedniej kolejce po bardzo dobrym spotkaniu suwałczanie wygrali z PGE GiEK Skrą Bełchatów 3:2. Również po tie-breaku zakończył się mecz Bogdanki z Asseco Resovią, tyle że to Leon i spółka musieli uznać wyższość swoich rywali.

Relacja live i wynik na żywo meczu Ślepsk Malow Suwałki - Bogdanka LUK Lublin na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.

KP, Polsat Sport