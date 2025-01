Nowa siatkarka ŁKS Commercecon Łódź! Transfer wewnątrz Tauron Ligi

Brazylijska atakująca ŁKS Commercecon Łódź Daniela Cechetto nie zagra do końca sezonu z powodu kontuzji. W tej sytuacji klub musiał szukać zastępstwa. Wybór padł na Weronikę Gierszewską, grającą od początku obecnego sezonu w #VolleyWrocław.





Zobacz także: Siatkarski beniaminek się wzmocnił! Taki transfer w trakcie rozgrywek

Na zakontraktowanie siatkarek kluby mają czas do 31 stycznia. Później pozostaje tylko procedura transferu medycznego. Z uwagi na to, że Dani formalnie nie rozegrała wystarczającej liczby spotkań do uzyskania statusu zawodniczki kwalifikującej się do takiego transferu, klub dokonał transferu w trybie regulaminowym.

Weronika Gierszewska (rocznik 2000) grała w klubach Budowlani Toruń, KSZO SMS Ostrowiec Świętokrzyski, KS Olimpia Jawor, MKS SAN-Pajda Jarosław (2021–22), ITA Tools Stal Mielec (2022–24) oraz #VolleyWrocław (2024–25). W Tauron Lidze rozegrała dotychczas 32 spotkania w barwach drużyn z Mielca i Wrocławia.

– Kiedy dostałam propozycję z ŁKS-u, bardzo się ucieszyłam i od razu chciałam dołączyć do zespołu. Bardzo się cieszę i liczę na jak najlepszy sezon w moim wykonaniu w nowym klubie – powiedziała Gierszewska.

– Dla mnie to bardzo duże wyzwanie, nie mogę się doczekać pracy z zespołem w pełnym wymiarze i zdobywać nowe umiejętności. To dla mnie wartościowe doświadczenie i jestem wdzięczna, że mogę tu być, trenować i grać z tak wspaniałym zespołem – przyznała siatkarka.

– Jeżeli chodzi o cele, to trzeba mierzyć wysoko – w złoty medal i Puchar Polski – zakończyła atakująca.

Polsat Sport, ŁKS Commercecon Łódź