Marian Kmita o sytuacji z PGE Narodowym. "Świat się nie zawali, jeśli te mecze będą na Stadionie Śląskim"

Od jakiegoś czasu "piłkarska część Polski" żyje "wyprowadzką" reprezentacji Polski z PGE Narodowego, spowodowanej brakiem porozumienia Polskiego Związku Piłki Nożnej z operatorem stadionu.

- Uważam, że to jest burza w szklance wody. Polski związek sportowy ma prawo, w kryteriach opłacalności, wybrać, co jest dla niego najlepsze. Oczywiście, przyzwyczailiśmy się do tego, że reprezentacja Polski gra na PGE Narodowym. Ma to swoje plusy, jak i mankamenty. Euro 2012 spowodowało, że nasza infrastruktura piłkarska jest znakomita. Jesteśmy w ścisłej czołówce europejskiej, jeśli chodzi o stadiony piłkarskie. Powinniśmy tym mądrze zarządzać - powiedział Marcinowi Lepie Dyrektor ds. sportu Telewizji Polsat.

Wciąż ważą się losy pierwszych meczów eliminacji mistrzostw świata. Przesądzone jest natomiast wrześniowe starcie, które kadra "Biało-Czerwonych" na pewno rozegra poza Warszawą. Powodem jest nałożenie się terminów rzeczonego spotkania z wydarzeniem motorowym "Drift Masters".

- Dlaczego nie Stadion Śląski, Wrocław, Poznań czy Gdańsk? Są to, co najmniej, cztery stadiony, na które powinniśmy tę reprezentację wysyłać. Związek nie chce tracić pieniędzy, a je zyskiwać. Myślę, że tu padło za dużo wielkich słów - stwierdził Marian Kmita.

Nieoficjalnie mówi się, że trzy mecze kwalifikacyjne zostaną jednak rozegrane w Warszawie. Z kolei już spotkanie z Finlandią miałoby mieć miejsce na stadionie w Chorzowie.

- Świat się nie zawali, jeśli te mecze będą na Stadionie Śląskim, który ma swoją tradycję, wartość i publiczność w tej gigantycznej piłkarskiej aglomeracji. Myślę, że Cezary Kulesza rozegra to mądrze i wróci do PGE Narodowego. Niech grają tam, gdzie chcą, gdzie im się opłaca, gdzie podpisują najlepsze umowy - zaapelował na koniec dyrektor Kmita.

MS, Polsat Sport