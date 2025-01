Polka blisko medalu. „To czwarte miejsce jest takie nieszczęsne”

Choć do końca uniwersjady w Turynie pozostały zaledwie dwa dni, to wtorek był dopiero pierwszym dniem bez polskiego medalu, a biało-czerwoni nadal są w ścisłej czołówce klasyfikacji medalowej, mając na swoim koncie trzynaście krążków.

Na stoku w Bardonecchii Zapała po udanych eliminacjach i 1/8 finału, o wejście do strefy medalowej walczyła z Czeszką Klarą Sonkovą. Polka była szybsza i dostała się do najlepszej czwórki. W niej jednak musiała uznać wyższość najpierw Włoszki Elisy Favy, a następnie, w rywalizacji o brązowy medal, Japonki Noi Kanazawy.

– Faktycznie ten medal mi uciekł, bo był bardzo blisko, ale nie udało się go zdobyć. To czwarte miejsce jest takie nieszczęsne, chociaż startowałam z jedenastego miejsca, więc nikt nie spodziewał się, że skończę na czwartej pozycji. Ja się bardzo cieszę, mój team też się cieszy i myślę, że wszyscy jesteśmy zadowoleni, a o medal można powalczyć jeszcze jutro. Wydaje mi się, że zawody miały całkiem wysoki poziom. Przyjechały dziewczyny z Austrii, z Włoch, także mocny był zestaw. Czułam ogromny stres, chociaż wydaje mi się, że mój trener stresował się jeszcze bardziej, bo on już nie miał wpływu na to, co się stanie, tylko to, co ja tak naprawdę zjadę. Wszystko było w moich rękach i myślę, że dobrze to wykorzystałam – mówiła studentka Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

W ćwierćfinale odpadła Olga Kaciczak, a w 1/8 finału Natalia Stokłosa i Natasza Piwowarczyk. Z kolei wśród panów najdalej doszedł Michał Wilk, który odpadł w 1/8 finału, a Jakub Luboński nie przebił się przez eliminacje.

W środę snowboardzistki i snowboardziści po raz ostatni zaprezentują na stoku we włoskim kurorcie, rywalizując w slalomie równoległym.

Do tej pory Polacy zdobyli w trakcie turyńskiej uniwersjady trzynaście medali – po dwa złote wywalczyli biegaczka narciarska Izabela Marcisz, biathlonistka Barbara Skrobiszewska i para narciarz alpejski Michał Gołaś. Trzy srebrne medale zdobyła w biathlonie Amelia Liszka, dwa brązowe medale para biegaczka narciarska Aneta Kobryń, a po jednym brązowym biathlonowa sztafeta mieszana Anna Nędza-Kubiniec i Jakub Potoniec oraz sprinterska drużyna mieszana Izabela Marcisz i Łukasz Gazurek.

Informacja prasowa