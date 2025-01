Thurnbichler zdecydował! Mistrz świata nie wystartuje w lotach w Oberstdorfie

Przypomnijmy, że trener Thomas Thurnbichler miał do rozdysponowania pięć miejsc w zespole. Pewniakami do wyjazdu do Oberstdorfu byli Stoch i Wąsek. Selekcjoner musiał zrezygnować z kogoś z czwórki Kubacki, Wolny, Zniszczoł i Żyła. Finalnie padło na tego pierwszego. Mistrz świata z Seefeld w ostatnich konkursach nie zachwycał, a do tego nigdy nie uchodził za wybitnego specjalistę od lotów narciarskich. Inaczej jest w przypadku chociażby Wolnego i Żyły, którzy na skoczniach do lotów czują się bardzo dobrze.

Zmagania w Oberstdorfie rozpoczną się w najbliższy piątek, kiedy to odbędzie się pierwszy trening i kwalifikacje. W sobotę i niedzielę rozegrane zostaną konkursy indywidualne zaliczane zarówno do Pucharu Świata, jak i Pucharu Świata w lotach. Liderem tego pierwszego cyklu jest Daniel Tschofenig. Austriak triumfował w zeszły weekend w Zakopanem. Natomiast jeśli chodzi o ten drugi cykl, to zawody w Oberstdorfie będą pierwszymi do niego zaliczanymi w tym sezonie. W ubiegłym roku po małą Kryształową Kulę sięgnął Daniel Huber, który jednak nie obroni tytułu, gdyż przed startem nowego sezonu doznał poważnej kontuzji.

Tak wygląda skład Polski na PŚ w lotach w Oberstdorfie w ten weekend:



Poniżej komentarz do składu od Thomasa Thurnbichlera:

"Zespół trenerów podjął decyzję, że Dawid zostanie w Polsce, aby popracować nad swoją najwyższą formą, pomimo lepszych wyników w ostatni weekend, co… pic.twitter.com/vcVQDZQcN9 — Polski Związek Narciarski (@pzn_pl) January 22, 2025

Skocznia, na której skoczkowie będą rywalizowali w najbliższy weekend, to Heini-Klopfer-Skiflugschanze. Punkt konstrukcyjny zlokalizowany jest na 200. metrze. Rozmiar obiektu wynosi 235 metrów. Rekordzistą skoczni jest Domen Prevc. W 2022 roku Słoweniec poszybował tutaj na odległość 242,5 metra.