Jaki los czeka Novaka Djokovicia? Przed nim długa przerwa od gry

Przypuszczano, że uraz, którego nabawił się Djokovic w trakcie spotkania z wiceliderem rankingu ATP, nie będzie aż tak poważny. Rzeczywistość okazała się zgoła odmienna. Sam Serb opublikował później zdjęcie, na którym widać, że rezonans magnetyczny wykazał, że na ścięgnie powstała pewnego rodzaju "dziura", która może wykluczyć tenisistę z gry na znaczenie dłużej.

- To nie żart, to dość głębokie naderwanie. To w najgłębszej części ścięgna podkolanowego, a ścięgno podkolanowe jest problemem, ponieważ to duży mięsień. Jest tam głęboko, trudno jest go odpowiednio leczyć. Ścięgno podkolanowe nie jest dobrze ukrwione, więc trudniej jest je leczyć niż inne mięśnie - tłumaczył dla Tennis Infinity, komentator i analityk stacji ESPN Chris Fowler.

Dla "Nole" najważniejsze są w tej chwili starty w turniejach wielkoszlemowych. Djokovic ma aktualnie jeden cel - sięgnąć po 25. tytuł Wielkiego Szlema. Czy wyrobi się z czasem i zaleczy uraz przed startem we Francji?

- Djokovic będzie gotowy na Francję. Powiedział, że zależy mu tylko na głównych turniejach. Kto może go winić w tym momencie? - stanął w obronie Novaka dawny lider rankingu ATP - John McEnroe.

Rywalizacja na paryskich kortach Roland Garrosa wystartuje 19 maja, gdzie Serb triumfował już trzykrotnie.

Szymon Stępień, Polsat Sport