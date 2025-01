PGE Narodowy, Stadion Śląski, a może inny obiekt? Gdzie zagra reprezentacja Polski?

Mecze kadry chętnie gościłaby nie tylko Warszawa czy Chorzów. Piękne stadiony mają również inne polskie miasta. One także zyskałyby na obecności reprezentacji. A niektóre potrzebują wsparcia.

ZOBACZ TAKŻE: PZPN podjął już decyzję ws. Narodowego! Legenda grzmi! "Boli mnie to. Traktowanie z buta"

- Ja uważam, że to dobrze, że reprezentacja Polski raz na jakiś czas zmieni stadion, mimo że PGE Narodowy to nasz dom, do którego się przywiązaliśmy. Uważam jednak, że jak raz czy dwa razy w roku zagramy w Gdańsku, we Wrocławiu czy na Stadionie Śląskim, to wyjdzie tylko na plus.

W ostatnich latach reprezentacja Polski rzadko opuszczała Warszawę.

- Kwestia stadionów to jakaś rozgrywka, która zadziwiająco długo trwa. Cezary Kulesza organizował mecze przede wszystkim na PGE Narodowym. Cała jego kadencja to 21 meczów w Polsce i z tych 21 meczów aż 18 odbyło się na PGE Narodowym, a dwa zostały z niego wycofane ze względu na okoliczności, raz ze względu na szpital covidowy, a raz ze względu na awarię dachu. Ekipa Zginiewa Bońka miała przez całą jego kadencję 52 mecze w Polsce, z czego na PGE Narodowym kadra zagrała 20, a poza nim aż 32 spotkania - powiedział Roman Kołtoń z kanału Prawda Futbolu, ekspert Polsatu Sport.

Wciąż nie ma pewności, gdzie kadra zagra wiosną.

- Te negocjacje trwają już od pewnego czasu, przebiegają w dobrej atmosferze i praktycznie są na ostatniej prostej. W naszym interesie, w interesie polskiej piłki, jest rozegranie meczów w 2025 roku na większej liczbie stadionów, niż miało to miejsce do tej pory. Zakładam, że perspektywa przyszłego tygodnia to jest ten czas maksymalny - zapewnił Łukasz Wachowski, sekretarz generalny PZPN.

Nieoficjalne dowiadujemy się, że PZPN liczy na arbitraż premiera Donalda Tuska wobec faktu, że uzyskanie porozumienia utrudnia pasywna postawa ministra Nitrasa. Dlatego związek czeka i jest gotowy na różne scenariusze. Wg wcześniejszych informacji kadra ma jednak wrócić na Narodowy a w Chorzowie odbędzie się tylko wrześniowy mecz z Finlandią.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Polsat Sport