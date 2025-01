Wielkie emocje w Słupsku! Znakomita końcówka meczu

Lepiej w to spotkanie weszli goście, którzy po trafieniach Adasa Juskeviciusa i Aigarsa Skelego prowadzili 2:7. Do remisu doprowadził jednak po chwili Loren Jackson. Ostrowianie odpowiedzieli - swoją serią 0:7! Dodatkowo nieźle radził sobie Siim-Sander Vene. Ostatecznie po trójce Skelego po 10 minutach było 17:20. W drugiej kwarcie świetnie z dystansu trafiał Paxson Wojcik, a po kontrze tego samego zawodnika różnica wzrastała do 11 punktów. Quincy Ford wraz z Lorenem Jacksonem starali się na to reagować, ale to było zdecydowanie za mało na rozpędzonych rywali. Rewelacyjny za to nadal był Wojcik. Dzięki niemu pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 36:44.

ZOBACZ TAKŻE: Wyrównany mecz dla Arriva Polskiego Cukru

Zaraz na początku kolejnej części meczu zespół trenera Robertsa Stelmahersa starał się na to odpowiadać - m. in. trafieniami Justice’a Sueinga i Szymona Tomczaka. Po rzutach wolnych Mateusza Dziemby przegrywał już tylko punktem. Kolejnymi rzutami reagowali na to jednak Adas Juskevicius i Siim-Sander Vene, co uspokoiło sytuację ostrowian. Po 30 minutach było 65:71. Słupszczanie w czwartej kwarcie nadal walczyli o lepszy wynik, a po trójce Alexa Steina przegrywali już tylko dwoma punktami. Ważne trafienia w końcówce należały do Skelego i Vene, dzięki czemu ostrowianie byli na prowadzeniu. To nie był jednak koniec! Dopiero na 23 sekundy przed końcem po trójce Justice’a Sueinga gospodarze zdobywali przewagę! Końcówka była pełna emocji, ale ostatecznie to Energa Icon Sea Czarni wygrali 87:83.

Najlepszym zawodnikiem gospodarzy był Alex Stein z 19 punktami i 6 asystami. Siim-Sander Vene zdobył dla gości 26 punktów, 4 zbiórki i 4 asysty.

Energa Icon Sea Czarni Słupsk - Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wlkp. 87:83 (17:20, 19:24, 29:27, 22:12).

Punkty:

Energa Icon Sea Czarni Słupsk: Alex Stein 19, Loren Jackson 15, Michał Nowakowski 14, Justice Sueing 11, Mateusz Dziemba 7, Fahrudin Manjgafic 7, Quincy Ford 6, Szymon Tomczak 5, Jakub Musiał 3.

Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wlkp.: Siim-Sander Vene 26, Paxon Wojcik 21, Aigars Skele 13, Damian Kulig 9, Adas Juskevicius 6, Maximilian Egner 6, Mateusz Zębski 2, Jacek Rutecki 0.

plk.pl