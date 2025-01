Kontuzja reprezentanta Polski! Trener zdradził, jak długo będzie pauzował

Piłkarz Aston Villi i reprezentacji Polski Matty Cash w środę doznał kontuzji w meczu Ligi Mistrzów z Celtikiem Glasgow, wygranym 4:2. "Będzie pauzował od trzech do czterech tygodni" - poinformował trener Unai Emery.

Cash opuścił boisko w 30. minucie, gdy Aston Villa prowadziła 2:0. Zastąpił go Szkot John McGinn. Bohaterem meczu na Villa Park był strzelec trzech goli Morgan Rogers. The Villans zajęli ósme miejsce w fazie zasadniczej Ligi Mistrzów i awansowali do 1/8 finału.

Aston Villa w sobotnim meczu Premier League z Wolverhampton Wanderers będzie musiała grać bez Casha i środkowego obrońcy Tyrone'a Mingsa. Trener Emery poinformował o kondycji fizycznej swoich piłkarzy na piątkowej konferencji prasowej.

"Matty Cash nie weźmie udziału w treningu. Będzie pauzował od trzech do czterech tygodni. Tyrone Mings ma niewielką kontuzję. Nie jest ona poważna, ale myślę, że będzie potrzebował kilku dni, aby być gotowym do gry" - powiedział menedżer Aston Villi.

W tym sezonie Cash wystąpił w 21 klubowych meczach, strzelając gola Brentfordowi i notując asystę w starciu z Arsenalem. Selekcjoner reprezentacji Polski Michał Probierz nie powołał prawego obrońcy na Euro 2024 i nie korzystał z jego usług w meczach Ligi Narodów z Portugalią, Chorwacją i Szkocją. Ostatni raz w narodowych barwach Cash zagrał 21 marca 2024 roku przeciwko Estonii.

Emery przedstawił również najnowsze informacje na temat pomocnika Rossa Barkleya, który pauzuje od 10 stycznia i wygranego 2:1 meczu z West Hamem United w Pucharze Anglii.

"Ross Barkley ma jeszcze indywidualną pracę do wykonania, zanim do nas dołączy. Będzie gotowy do gry, ale jeszcze nie teraz" – oświadczył hiszpański szkoleniowiec.

Aston Villa po 23 kolejkach ma 37 pkt i zajmuje ósme miejsce w Premier League. Prowadzący Liverpool zgromadził 53 pkt.

BS, PAP