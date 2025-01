Zdobywczyni Złotej Piłki uderzyła pięścią w stół. To jej się nie podoba

Jedna z najlepszych piłkarek świata Aitana Bonmati z FC Barcelona jest przeciwna pomysłowi przeniesienia Superpucharu Hiszpanii kobiet do Arabii Saudyjskiej, co uczyniono z męskim turniejem. "Nie wiem, czy czułabym się komfortowo grając w tym kraju" - powiedziała 27-letnia zawodniczka.

Bonmati dwukrotnie wygrała Plebiscyt FIFA na najlepszą zawodniczkę globu i także dwa razy została zdobywczynią Złotej Piłki (2023 i 2024). Mistrzyni świata z 2023 roku w ostatnich dwóch latach cieszyła się z "Dumą Katalonii" z wywalczenia potrójnej korony (mistrzostwa kraju, Pucharu Hiszpanii i triumfu w Lidze Mistrzyń).

- Zanim przeniesiemy Superpuchar do innego kraju, chciałabym, aby zbudowano wartość tych rozgrywek w Hiszpanii, czego do tej pory nie udało się zrobić. Nie udało się wzbudzić zainteresowania kibiców na stadionie i w mediach, także poprzez wysokość nagród finansowych, tak, by nie wiązało się to z... utratą pieniędzy - powiedziała piłkarka.

Jej zastrzeżenia co do ewentualnej zmiany miejsca, wiążą się także z kwestiami społecznymi w azjatyckim królestwie. Kilka dni temu media hiszpańskie pisały, że krajowa federacja piłkarska rozważała możliwość organizacji superpucharu kobiet w Arabii Saudyjskiej. Organizacja męskich rozgrywek tej rangi oznacza wpłatę dla związku kwoty 40 milionów euro.

- Patrząc na to z drugiej strony, to z tego, co wiem o Arabii Saudyjskiej, sytuacja kobiet i ich praw nie jest "zaawansowana", myślę, że wciąż mają przed sobą długą drogę. Nie wiem więc, czy czułabym się komfortowo grając w tym kraju - dodała Hiszpanka, która także w plebiscycie dziennikarzy sportowych największej sekcji kontynentalnej Światowego Stowarzyszenia Prasy Sportowej AIPS-Europe została uznana najlepszą sportsmenką Starego Kontynentu w 2024 roku.