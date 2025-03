Na to czekali kibice! Gamrot przerwał milczenie w sprawie kolejnej walki

Polscy kibice od miesięcy wyczekują oficjalnych wieści na temat następnej walki Mateusza Gamrota. Ostatni raz mogliśmy oglądać go w akcji na gali UFC w australijskim Perth, gdzie po niejednogłośnej decyzji sędziów przegrał z Danem Hookerem. Od tamtej pory zawodnik American Top Team pozostawał w gotowości i nieustannie szukał kolejnego wyzwania.

Po porażce 34-latek konsekwentnie prowokował rywali i sondował potencjalne starcia. Głośno mówiło się o jego konfrontacji z Paddy'm Pimblettem, lecz Brytyjczyk odpowiedział lekceważąco, nie wykazując większego zainteresowania takim zestawieniem. Na stole pojawiła się także opcja rewanżu z Rafaelem Fizievem, który po kontuzji odniesionej w ich pierwszej walce powoli wracał do formy. Choć Polak był otwarty na ponowne starcie, zbyt krótki czas na przygotowania sprawił, że ten pomysł ostatecznie upadł.

Gamrot liczył również na zastąpienie kontuzjowanego Dana Hookera w walce z Justinem Gaethje, lecz to miejsce ostatecznie przypadło Fizievowi. Słowak Ludovit Klein, który pozostaje niepokonany w swoich ostatnich siedmiu pojedynkach, także rzucił wyzwanie Polakowi, jednak nieobecność 30-latka w rankingu wagi lekkiej UFC sprawia, że walka z nim niekoniecznie byłaby dla "Gamera" krokiem w stronę upragnionego title-shota.

Teraz wszystko wskazuje na to, że saga pod tytułem: "z kim zawalczy Mateusz Gamrot?" dobiega końca. Polak opublikował na swoich mediach społecznościowych krótką, ale treściwą wiadomość dla fanów.

"Bardzo dużo osób czeka na moją kolejną walkę, także dzielę się tą informacją. Dostałem dziś wiadomość, że na dniach powinien być rywal i data, także jesteśmy coraz bliżej" - napisał na swoim profilu na Instagramie.



Wiadomość ta wywołała spore poruszenie w środowisku MMA. Znaczna część czołówki wagi lekkiej ma już zaplanowane swoje kolejne pojedynki, co zawęża grono potencjalnych przeciwników zawodnika z Bielska-Białej.

Jedno jest pewne - "Gamer" jest zdeterminowany, by wrócić do oktagonu i ponownie zaznaczyć swoją obecność wśród najlepszych lekkich na świecie. W przeszłości udowodnił już swoją wartość, pokonując takich zawodników jak Arman Tsarukyan, Rafael Fiziev czy Rafael Dos Anjos. Teraz czeka na kolejną okazję, by dodać do swojego rekordu kolejny skalp.