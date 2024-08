Mateusz Gamrot - Dan Hooker. Wynik walki. Kto wygrał?

Gamrot (24-2) vs. Hooker (23-12) to jedna z najważniejszych walk gali UFC 205. W walce wieczoru zmierzą się natomiast Dricus Du Plessis (21-2) i Israel Adesanya (24-3), którzy powalczą o pas mistrzowski.

- Wszyscy narzekali na walkę z Hookerem, ja ją wziąłem w minutę, a teraz się okazuje, że może to być eliminator do walki o tymczasowy pas. Jest bardzo duża szansa. Wszystko w moich rękach. Jeśli dam niezłe show w niedzielę rano, niekoniecznie mówię o skończeniu go przed czasem, ale jeżeli zrobię trzy mocne rundy i dużo się będzie działo, to będę mógł domagać się tej walki - przyznał Gamrot w rozmowie z Polsatem Sport.

Gamrot ostatni raz w klatce największej organizacji MMA na świecie występował w marcu 2024 roku. Pokonał wtedy na punkty Rafaela dos Anjosa.

Gamrot - Hooker. Wynik walki. Kto wygrał?

O tym, kto wygrał walkę Gamrot - Hooker, przekonamy się pod koniec gali UFC 305. Kolejne wydarzenie amerykańskiej federacji odbędzie się w nocy z soboty 17 sierpnia na niedzielę 18 sierpnia. Początek karty głównej o godzinie 04.00 polskiego czasu. Wynik walki Gamrot - Hooker poznamy po zakończeniu pojedynku.

