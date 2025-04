Zacięta walka o finał! Wiemy, kto zawalczy o awans do PlusLigi

Pierwsze spotkanie w Kluczborku padło łupem gospodarzy, którzy zaliczyli pewną wygraną 3:0. W meczu rewanżowym górą okazali się jednak siatkarze z Jaworzna, pokonując rywali 3:1. O awansie do wielkiego finału przesądzić musiało zatem trzecie spotkanie.

Mecz lepiej rozpoczęli jaworznianie. Podczas gdy gospodarze mieli problem ze znalezieniem odpowiedniego rytmu gry, MCKiS prezentował się bardzo dobrze zarówno przy serwisie, jak i przy bloku. Sytuacja utrzymała się do końca pierwszego seta, którego pewnie wygrali goście (16:25). Decydujący punkt zdobył Karol Rawiak.

W drugim secie walka była już dużo bardziej wyrównana, bo do stanu 11:11 żadna z drużyn nie była w stanie wypracować znaczącej przewagi. Dopiero później na prowadzenie wyszli podopieczni Tomasza Wątorka. W końcówce lepszą grą popisali się jednak siatkarze z Kluczborka, a set zakończył się ich wygraną 25:20.

Trzecia odsłona meczu stała pod znakiem jeszcze bardziej zaciętej walki. Tym razem żaden z zespołów nie potrafił bowiem znacząco odskoczyć rywalom. Ostatecznie gospodarze wygrali 25:21, a zwycięstwo w trzecim secie skutecznym atakiem przypieczętował Bartłomiej Janus.

W czwartej partii początkowo na prowadzenie wysunęli się siatkarze MCKiS Jaworzno. Rywale szybko jednak odrobili straty i doprowadzili do wyrównania 12:12. Od tego momentu rywalizacja ponownie stała się niezwykle wyrównana. Końcówka należała do gospodarzy, którzy wygrali 25:23 i tym samym przypieczętowali awans do wielkiego finału.

W finale PLS 1. Ligi siatkarzy wcześniej zameldowali się już siatkarze ChKS Chełm. Triumfatorzy fazy zasadniczej w półfinałowej rywalizacji dwukrotnie pokonali KPS Siedlce. Najpierw wygrali 3:2 przed własną publicznością, a następnie 3:0 na wyjeździe. Pierwszy mecz finałowy zaplanowany jest na 2 maja.

Półfinały PLS 1. Ligi siatkarzy:



KKS Mickiewicz – MCKiS Jaworzno 2–1

2025-04-22: KKS Mickiewicz Kluczbork – MCKiS Jaworzno 3:0 (33:31, 25:8, 25:10)

2025-04-25: MCKiS Jaworzno – KKS Mickiewicz Kluczbork 3:1 (25:19, 21:25, 25:23, 25:22)

2025-04-28: KKS Mickiewicz Kluczbork – MCKiS Jaworzno 3:1 (16:25, 25:20, 25:21, 25:23)

Awans: KKS Mickiewicz



ChKS Chełm – KPS Siedlce 2–0

2025-04-22: ChKS Chełm – KPS Siedlce 3:2 (22:25, 18:25, 25:14, 25:17, 15:10)

2025-04-25: KPS Siedlce – ChKS Chełm 0:3 (14:25, 26:28, 22:25)

Awans: ChKS Chełm