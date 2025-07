Były mistrz kontra złoty medalista olimpijski! Taka walka na gali w Polsce

– Jak mawiał klasyk - nie ma odpornych, są tylko źle trafieni – mówi z uśmiechem Łazarz, który ostatnie dwie walki wygrał przez brutalne nokauty. – Nie lekceważę Szymona. To twardy gość, z ogromnym doświadczeniem, ale ja mam tyle broni w arsenale, że mogę to skończyć czymkolwiek – dodaje pewnie.

Dla Łazarza to wyjątkowy powrót. Nie tylko do klatki Babilon MMA, ale i do nadmorskiego kurortu – "Bane" walczył w Międzyzdrojach w 2017 roku na pierwszej gali MMA organizowanej przez Tomasza Babilońskiego. Teraz wraca tam po ośmiu latach w roli doświadczonego weterana, który – jak sam mówi – właśnie wchodzi w najlepszy czas swojej kariery.

ZOBACZ TAKŻE: Wojna ciężkich w Międzyzdrojach! Hitowa walka na gali Babilon MMA 53

– #BaneSeason oznacza, że to jest mój czas. Walczę trzeci raz w ciągu pół roku, jestem zdrowy, w świetnej formie i dopiero się rozpędzam. Po tej walce wszyscy będą pukać do moich drzwi. Nadchodzę!

Pochodzący z Białogardu zawodnik nie ukrywa, że lokalne wsparcie na Pomorzu Zachodnim będzie dla niego dodatkową motywacją: – Bałtyk jest nasz. Oczywiście, że będzie lokalna energia. Ja zawsze reprezentuję biało-czerwoną flagę i swoje wojownicze miasteczko. Czas dokończyć dzieła z gali Babilon MMA 1!

Łazarz otwarcie przyznaje, że to on zabiegał o pojedynek z Kołeckim: – To ja poprosiłem o to zestawienie po gali w Białogardzie. Jestem tu wystarczająco długo, żeby dostawać to, o co proszę... Podchodzę do walki z Szymonem jak do największego wyzwania w karierze. Wygrana otworzy kolejne drzwi – to będzie wielka wojna!

Szymon Kołecki (12-1) to jeden z najpopularniejszych zawodników w Polsce. Nie tylko dzięki wspaniałej karierze w podnoszeniu ciężarów (złoto i srebro igrzysk olimpijskich), ale także dzięki widowiskowemu stylowi walki i nietuzinkowej osobowości, która mocno wyróżnia się w środowisku MMA. Marcin Łazarz (16-10) szanuje osiągnięcia przeciwnika, ale wierzy, że jego doświadczenie z międzynarodowych gal i wszechstronność zrobią różnicę w klatce.

– Szymon jest najmocniejszy, gdy kontroluje walkę na siatce i z góry – to trzeba przyznać. Ale ja wiem, gdzie są moje przewagi i jestem gotów, by je wykorzystać. Jestem w świetnej formie i ciężko na to pracowałem. Niedługo wszyscy sami się przekonacie – kończy pewny siebie "Bane".

Babilon MMA 53 – piątek 18 lipca, Międzyzdroje. Gala nad polskim morzem zapowiada się na jedno z największych wydarzeń lata w polskim MMA. Walka Kołecki vs Łazarz może przynieść odpowiedź na palące pytanie: kto jest najlepszy spośród polskich zawodników kategorii półciężkiej?

