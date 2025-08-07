Polska - Ukraina. Towarzyski mecz siatkarek. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Polska zmierzy się z Ukrainą w towarzyskim spotkaniu reprezentacji siatkarek, które zostanie rozegrane w Sosnowcu. Będzie to dla obu drużyn sprawdzian przed zbliżającymi się mistrzostwami świata. Kiedy mecz? O której godzinie grają polskie siatkarki? Kto wygra? Gdzie obejrzeć to spotkanie? Transmisja meczu Polska – Ukraina w Polsacie Sport 1 i na Polsat Box Go.

fot. Cyfrasport
Polskie siatkarki mają za sobą bardzo udaną pierwszą część sezonu. Zdobyły brązowy medal Ligi Narodów podczas turnieju finałowego rozegranego w Łodzi. W spotkaniu o trzecie miejsce pokonały reprezentację Japonii 3:1.

Zobacz także: Liga Narodów siatkarek 2025. Końcowa klasyfikacja

 

Reprezentacja Ukrainy, którą prowadzi polski trener Jakub Głuszak, również pomyślnie rozpoczęła obecny sezon. Pod koniec czerwca wygrała rozgrywki Złotej Ligi Europejskiej, pokonując w finale Węgry 3:1.

 

Dla obu drużyn mecz w Sosnowcu będzie ważnym sprawdzianem przed najważniejszą imprezą sezonu. Już 22 sierpnia rozpoczną się siatkarskie mistrzostwa świata, których gospodarzem będzie Tajlandia. Polki zagrają w grupie G, a ich rywalkami będą reprezentacje Wietnamu, Kenii i Niemiec. Reprezentacja Ukrainy będzie rywalizowała w grupie H, gdzie zmierzy się z Japonią, Serbią i Kamerunem.

 

Sosnowiec gościł już wcześniej reprezentację Polski siatkarzy. Towarzyski mecz Polska - Ukraina będzie pierwszą okazją do zobaczenia w tej hali meczu polskich siatkarek.

 

Transmisja meczu Polska – Ukraina w piątek 8 sierpnia o godzinie 17.50 w Polsacie Sport 1 i na Polsat Box Go.

