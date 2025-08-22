Bundesliga w Polsacie Sport. Gdzie obejrzeć mecze 1. kolejki?

W piątek 22 sierpnia powróci Bundesliga. W pierwszym meczu obrońca tytułu Bayern Monachium zmierzy się z RB Lipsk. Kibice będą mogli obejrzeć to spotkanie premierowo na naszych antenach w sobotę o godzinie 8.30. "Bawarczycy", jak co roku są głównym faworytem do zdobycia mistrzostwa. Zespół z Lipska po przeciętnym poprzednim sezonie, w tym na pewno będzie chciał zająć lepsze miejsce niż 7.

ZOBACZ TAKŻE: Czy Robert Lewandowski zagra w najbliższym meczu Barcelony? Trener zabrał głos

W sobotę na żywo również drugie spotkanie. Beniaminek Bundesligi Heidenheim zmierzy się z VfL Wolfsburg. W barwach "Wilków" mamy dwóch polskich bramkarzy, Kamila Grabarę oraz Jakuba Zielińskiego. Pierwszy zapewne pojawi się w pierwszym składzie. Drugi ma zaledwie 17 lat i latem trafił do Niemiec z Akademii Legii Warszawa.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

W nocy z soboty na niedzielę premiera spotkania St. Pauli - Borussia Dortmund. W barwach ekipy z Hamburga występują Adam Dźwigała oraz Arkadiusz Pyrka.

W niedzielę po południu czeka nas mecz FSV Mainz - FC Koeln. Zespół z Kolonii, którego zawodnikiem jest Jakub Kamiński wraca do Bundesligi po jednym sezonie przerwy.

Gdzie obejrzeć pierwszą kolejkę Bundesligi?

Sobota



Bayern Monachium - RB Lipsk godz. 8.30, Polsat Sport Premium 1 (premiera)

Heidenheim - VfL Wolfsburg godz. 15.20, Polsat Sport Premium 1

Niedziela



St. Pauli - Borussia Dortmund godz. 00.30, 8.30, Polsat Sport Premium 1 (premiera)

1. FSV Mainz - FC Koeln godz. 15.20, Polsat Sport Premium 1

IM, Polsat Sport