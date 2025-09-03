Przypomnijmy, że Polki w trzech setach przegrały z Włoszkami. Siatkarki z Półwyspu Apenińskiego odniosły 34. zwycięstwo z rzędu i w przekonującym stylu awansowały do półfinału mundialu. Łukasik doceniła postawę rywalek.

- Nie ma co gdybać. Włoszki zagrały lepiej i bardziej konsekwentnie od nas i to one cieszą się z wygranej - zaznaczyła.

Środowe przeciwniczki Biało-Czerwonych uchodzą za murowane faworytki do złota. Nie bez przyczyny reprezentacja Włoch uznawana jest za aktualnie najlepszą na świecie.

- One są na najwyższym poziomie od paru ładnych lat. My dopiero tam wchodzimy i chcemy im dorównać. Spotkania z Włoszkami wyglądają coraz lepiej, ale jeszcze musimy popracować. Będziemy ciężko pracować, żeby dawać radość w tych spotkaniach - podkreśliła. 26-latka stwierdziła również, że czuje niedosyt, gdyż chciała dłużej powalczyć w tym turnieju.

