Polska - Włochy. Wynik meczu siatkarek. Kto wygrał?

Czas na decydujące rozstrzygnięcia podczas MŚ w siatkówkę kobiet. W ćwierćfinale reprezentacja Polski zmierzy się z Włochami. Drużyna Italii to faworyt do końcowego triumfu w całej imprezie.

W 1/8 finału podopieczne Stefano Lavariniego po niezwykle wyrównanym meczu wyeliminowały Belgijki, triumfując po tie-breaku. Włoszki natomiast pewnie pokonały Niemki, wygrywając w trzech setach.

Czy polskie siatkarki sprawią niespodziankę i wyeliminują faworytki?

Polska - Włochy. Wynik meczu. Kto wygrał?

Wynik meczu Polska - Włochy w siatkówkę poznamy w środę 3 września. O tym, kto wygrał mecz siatkarek Polska - Włochy, przekonamy się w godzinach popołudniowych - start spotkania o godzinie 15.30 polskiego czasu.

