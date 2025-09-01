Polska - Włochy. Wynik meczu siatkarek. Kto wygrał?

Siatkówka

Polska - Włochy to ćwierćfinałowe spotkanie w ramach siatkarskich mistrzostw świata 2025. Kto wygrał mecz Polska - Włochy? Jaki był wynik meczu siatkarek Polska - Włochy?

Polska - Włochy. Wynik meczu siatkarek. Kto wygrał?
fot. FIVB
Polska - Włochy. Wynik meczu siatkarek. Kto wygrał?

Czas na decydujące rozstrzygnięcia podczas MŚ w siatkówkę kobiet. W ćwierćfinale reprezentacja Polski zmierzy się z Włochami. Drużyna Italii to faworyt do końcowego triumfu w całej imprezie.

 

ZOBACZ TAKŻE: Polski siatkarz zabrał głos ws. swojego stanu zdrowia. "Nie miałem dużo czasu"

 

W 1/8 finału podopieczne Stefano Lavariniego po niezwykle wyrównanym meczu wyeliminowały Belgijki, triumfując po tie-breaku. Włoszki natomiast pewnie pokonały Niemki, wygrywając w trzech setach.

 

Czy polskie siatkarki sprawią niespodziankę i wyeliminują faworytki?

Polska - Włochy. Wynik meczu. Kto wygrał?

Wynik meczu Polska - Włochy w siatkówkę poznamy w środę 3 września. O tym, kto wygrał mecz siatkarek Polska - Włochy, przekonamy się w godzinach popołudniowych - start spotkania o godzinie 15.30 polskiego czasu.

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl

Kto w półfinale MŚ siatkarek?

MISTRZOSTWA ŚWIATAREPREZENTACJA KOBIETSIATKÓWKA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Nikola Grbić: Jeśli na MŚ Argentyna zagra tak, jak na Wagnerze, może walczyć o medal
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 