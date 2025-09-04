Holandia - Polska. Skład reprezentacji Polski

Polacy mają za sobą już trzy spotkania podczas eliminacji do nadchodzących mistrzostw świata. Jeszcze za kadencji Michała Probierza, piłkarze znad Wisły pokonali narodowe drużyny Litwy i Malty, natomiast ponieśli porażkę w rywalizacji z Finlandią.

ZOBACZ TAKŻE: Krzysztof Piątek poza kadrą! Jan Urban podjął decyzję

Teraz nadszedł kolejny rozdział w historii naszej reprezentacji. Po odejściu Probierza, stery w biało-czerwonej ekipie przejął Jan Urban. Jego pierwszym starciem w nowej roli będzie czwartkowe spotkanie z reprezentacją Holandii. W jakim składzie na to spotkanie wyjdzie reprezentacja Polski?

Na ponad godzinę przed pierwszym gwizdkiem Polski Związek Piłki Nożnej opublikował wyjściową jedenastkę na wyjazdowy mecz z Holandią.

Skład reprezentacji Polski na mecz Holandia - Polska:

Łukasz Skorupski - Matty Cash, Przemysław Wiśniewski, Jan Bednarek, Jakub Kiwior - Jakub Kamiński, Bartosz Slisz, Sebastian Szymański, Piotr Zieliński, Nicola Zalewski - Robert Lewandowski

AA, Polsat Sport