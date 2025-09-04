Holandia - Polska. Skład reprezentacji Polski

Piłka nożna

W czwartek odbędzie się mecz Holandia - Polska w ramach eliminacji mistrzostw świata. Na ponad godzinę przed pierwszym gwizdkiem poznaliśmy oficjalny skład Biało-Czerwonych na to spotkanie.

fot. Cyfrasport
Polacy mają za sobą już trzy spotkania podczas eliminacji do nadchodzących mistrzostw świata. Jeszcze za kadencji Michała Probierza, piłkarze znad Wisły pokonali narodowe drużyny Litwy i Malty, natomiast ponieśli porażkę w rywalizacji z Finlandią. 

 

Teraz nadszedł kolejny rozdział w historii naszej reprezentacji. Po odejściu Probierza, stery w biało-czerwonej ekipie przejął Jan Urban. Jego pierwszym starciem w nowej roli będzie czwartkowe spotkanie z reprezentacją Holandii. W jakim składzie na to spotkanie wyjdzie reprezentacja Polski?

 

Na ponad godzinę przed pierwszym gwizdkiem Polski Związek Piłki Nożnej opublikował wyjściową jedenastkę na wyjazdowy mecz z Holandią.

Skład reprezentacji Polski na mecz Holandia - Polska:

Łukasz Skorupski - Matty Cash, Przemysław Wiśniewski, Jan Bednarek, Jakub Kiwior - Jakub Kamiński, Bartosz Slisz, Sebastian Szymański, Piotr Zieliński, Nicola Zalewski - Robert Lewandowski

AA, Polsat Sport
