Holandia - Polska. Skład reprezentacji Polski
W czwartek odbędzie się mecz Holandia - Polska w ramach eliminacji mistrzostw świata. Na ponad godzinę przed pierwszym gwizdkiem poznaliśmy oficjalny skład Biało-Czerwonych na to spotkanie.
Polacy mają za sobą już trzy spotkania podczas eliminacji do nadchodzących mistrzostw świata. Jeszcze za kadencji Michała Probierza, piłkarze znad Wisły pokonali narodowe drużyny Litwy i Malty, natomiast ponieśli porażkę w rywalizacji z Finlandią.
Teraz nadszedł kolejny rozdział w historii naszej reprezentacji. Po odejściu Probierza, stery w biało-czerwonej ekipie przejął Jan Urban. Jego pierwszym starciem w nowej roli będzie czwartkowe spotkanie z reprezentacją Holandii. W jakim składzie na to spotkanie wyjdzie reprezentacja Polski?
Na ponad godzinę przed pierwszym gwizdkiem Polski Związek Piłki Nożnej opublikował wyjściową jedenastkę na wyjazdowy mecz z Holandią.
Skład reprezentacji Polski na mecz Holandia - Polska:
Łukasz Skorupski - Matty Cash, Przemysław Wiśniewski, Jan Bednarek, Jakub Kiwior - Jakub Kamiński, Bartosz Slisz, Sebastian Szymański, Piotr Zieliński, Nicola Zalewski - Robert Lewandowski