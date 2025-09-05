Sabalenka - Anisimova na żywo. Relacja live i wynik online finał US Open

Czas na wielki finał US Open 2025. O tytuł w ostatniej imprezie wielkoszlemowej w sezonie mierzą się Aryna Sabalenka i Amanda Anisimova. Białorusinka to liderka rankingu WTA i zarazem turniejowa "1" w Nowym Jorku. Amerykanka z kolei w drabince została rozstawiona z numerem 8.

Sabalenka w początkowych fazach zmagań na Flushing Meadows nie straciła seta. Odprawiła kolejno Szwajcarkę Rebekę Masarovą, Rosjankę Polinę Kudiermietową, Kanadyjkę Leylah Fernandez i Hiszpankę Cristinę Bucsę.

W ćwierćfinale nie musiała wychodzić na kort bowiem Czeszka Marketa Vondrousova oddała mecz walkowerem. Spore problemy przyszły w poprzednim starciu przeciwko Jessice Peguli. Reprezentantka gospodarzy prowadziła 1:0, jednak Białorusinka odwróciła losy potyczki.

Anisimova natomiast wyeliminowała przed własną publicznością odpowiednio Australijki Kimberly Birrell i Mayę Joint, Rumunkę Jaqueline Cristian czy Brazylijkę Beatriz Haddad Maię.

W 1/4 finału wzięła rewanż za bolesną porażkę na Wimbledonie przeciwko Idze Świątek. W półfinale po niezwykle zażartej, trzysetowej batalii pokonała podopieczną Tomasza Wiktorowskiego - Japonkę Naomi Osakę.

Dla Sabalenki tegoroczna edycja US Open to szansa na czwarty w karierze wielkoszlemowy tytuł. Białorusinka w Nowym Jorku broni tytułu, a ponadto dwukrotnie triumfowała w Australian Open (2023, 2024).

Anisimova z kolei drugi raz w karierze walczy o końcowe trofeum z imprezie najwyższej rangi. Ostatnio stanęła przed taką szansą na wspomnianym Wimbledonie. Tam jednak zdecydowanie lepsza okazała się Świątek, która nie oddała Amerykance ani jednego gema.

Sabalenka i Anisimova stają naprzeciwko siebie 10. raz. Bilans jest korzystniejszy dla reprezentantki gospodarzy, która dotąd zwyciężyła sześć ich bezpośrednich pojedynków, a Białorusinka - trzy. Ostatnio - w półfinale Wimbledonu 2025 - górą była także Amerykanka.

