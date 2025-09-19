Z USA do ŁKS! Klub Tauron Ligi przedstawił nową siatkarkę

Wiktoria Kowalczyk (rocznik 2003) gra na pozycji rozgrywającej. Swą siatkarską karierę rozpoczynała w klubie UKS Atena Warszawa. Kolejnymi etapami rozwoju jej umiejętności były SMS PZPS Szczyrk oraz AZS AWF Warszawa.

Od 2021 roku przebywała w USA, gdzie występowała w uniwersyteckiej drużynie St. John’s Red Storm. W sezonie 2025/2026 będzie reprezentowała barwy Łódzkiego Klubu Sportowego.

ŁKS Commerceon Łódź musiał szukać nowej rozgrywającej po tym, jak w sierpniu z drużyną rozstała się Marlena Kowalewska. Na tej pozycji w drużynie wicemistrza Polski z poprzedniego sezonu zagra również Angelika Gajer.

Polsat Sport, lkscommerceconlodz.pl