Z USA do ŁKS! Klub Tauron Ligi przedstawił nową siatkarkę

Robert MurawskiSiatkówka

Wiktoria Kowalczyk będzie nową siatkarką ŁKS Commercecon Łódź. 22-letnia rozgrywająca ostatnio grała w Stanach Zjednoczonych w uniwersyteckiej drużynie St. John’s Red Storm.

Z USA do ŁKS! Klub Tauron Ligi przedstawił nową siatkarkę
fot. Cyfrasport
Nowa siatkarka w ŁKS Commercecon Łódź. Klub ogłosił transfer.

Wiktoria Kowalczyk (rocznik 2003) gra na pozycji rozgrywającej. Swą siatkarską karierę rozpoczynała w klubie UKS Atena Warszawa. Kolejnymi etapami rozwoju jej umiejętności były SMS PZPS Szczyrk oraz AZS AWF Warszawa.

 

Zobacz także: Zaskakujący wybór! Poznaliśmy nowego trenera czołowej drużyny polskiej siatkówki

 

Od 2021 roku przebywała w USA, gdzie występowała w uniwersyteckiej drużynie St. John’s Red Storm. W sezonie 2025/2026 będzie reprezentowała barwy Łódzkiego Klubu Sportowego.

 

 

ŁKS Commerceon Łódź musiał szukać nowej rozgrywającej po tym, jak w sierpniu z drużyną rozstała się Marlena Kowalewska. Na tej pozycji w drużynie wicemistrza Polski z poprzedniego sezonu zagra również Angelika Gajer.

Polsat Sport, lkscommerceconlodz.pl
Przejdź na Polsatsport.pl
ŁKS COMMERCECON ŁÓDŹSIATKÓWKATAURON LIGATRANSFERY SIATKÓWKAWIKTORIA KOWALCZYK
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Kapitan siatkarskiej reprezentacji zakończył karierę. Wzruszające sceny po meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 