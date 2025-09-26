Fabio Azevedo ocenił mundial na Filipinach. Ważne słowa prezydenta FIVB

Fabio Azevedo w rozmowie z Marcinem Lepą z Polsatu Sport podkreślił wagę tegorocznych mistrzostw świata na Filipinach w kontekście globalnego rozwoju siatkówki. Zaznaczył, że Azja to rynek, na którym FIVB zamierza szczególnie mocno się skupić, aby przyciągnąć jeszcze większą liczbę sympatyków tej dyscypliny.

- Mistrzostwa świata na Filipinach to część naszej strategii rozwoju siatkówki w Azji. To właśnie na tym kontynencie znajduje się aż 52% naszej globalnej bazy kibiców, a region Azji Południowo-Wschodniej jest dla nas szczególnie istotny. Powierzenie Filipinom organizacji dwóch turniejów rangi mistrzowskiej - zarówno męskiego, jak i żeńskiego - wpisuje się w nasz plan, którego celem jest podwojenie liczby sympatyków siatkówki na świecie. To ogromna impreza pod względem jakości organizacji, warunków dla zawodników, logistyki czy infrastruktury. Wszystko zostało przygotowane z rozmachem i jesteśmy z tego bardzo zadowoleni - powiedział Azevedo.

ZOBACZ TAKŻE: Po raz pierwszy w historii! Poznaliśmy gospodarza mistrzostw świata siatkarzy 2029

Prezydent FIVB odniósł się także do kwestii frekwencji na trybunach. Zwrócił uwagę, że problemem mogły być zbyt wysokie ceny biletów. Po pierwszych dniach mistrzostw, gdy widok pustych miejsc rzucał się w oczy, organizatorzy zdecydowali się na obniżkę. 13 września, w dniu urodzin prezydenta Ferdinanda Marcosa Jr., ogłoszono 30-procentową zniżkę na wejściówki - miało to być zarówno uhonorowanie głowy państwa, jak i gest wobec lokalnych kibiców.

- Nie można mówić o braku kibiców, choć rzeczywiście jest ich mniej, niż się spodziewaliśmy. Mamy wrażenie, że lokalny komitet organizacyjny potraktował mistrzostwa jak pięciodniowy turniej Ligi Narodów, tymczasem to siedemnastodniowe wydarzenie. Wielu fanów musiało wybierać konkretne dni, w których chcieli się pojawić w hali. Warto pamiętać, że w Tajlandii hale mieściły 3-4 tysiące widzów, a tutaj mamy obiekty na 15 tysięcy miejsc. Od ćwierćfinałów oczekujemy znacznie większej frekwencji - dodał.

Azevedo odniósł się również do poziomu sportowego tegorocznych mistrzostw. Podkreślił, że siatkówka rozwija się w wielu zakątkach świata, a poziom rywalizacji systematycznie rośnie. Liczne niespodzianki podczas turnieju na Filipinach dowodzą, że konkurencja staje się coraz bardziej wyrównana.

- Odpadnięcie Japonii, Francji czy Brazylii w fazie grupowej nie było dla nas zaskoczeniem. To przede wszystkim dowód na to, że poziom siatkówki na świecie wyrównał się i stale rośnie. To niesamowite uczucie widzieć, że wielu krajom gra się coraz lepiej. Potentaci powinni być czujni - w siatkówce nie ma już słabych drużyn - podsumował prezydent FIVB.