Kolejna zmiana trenera w polskiej lidze. Szkoleniowiec zwolniony po porażce 0:3

„Decyzją władz klubu Szymon Grabowski przestał pełnić obowiązki pierwszego szkoleniowca drużyny ŁKS. Nazwisko nowego trenera, który zajmie jego miejsce, poznamy jeszcze dziś” – poinformował we wtorek ŁKS.

44-letni szkoleniowiec stracił pracę po sobotniej porażce na własnym stadionie z Puszczą Niepołomice 0:3 w 16. kolejce 1. ligi.

Grabowski objął ŁKS przed rozpoczęciem obecnego sezonu. Pod jego wodzą mający walczyć o awans do PKO BP Ekstraklasy zespół spisywał się poniżej oczekiwań. W 16 ligowych meczach odniósł sześć zwycięstw, trzy zremisował i siedem przegrał. Odpadł też z rozgrywek STS Pucharu Polski w 1/16 finału.

ŁKS z 21 punktami zajmuje 12. miejsce w tabeli 1. ligi i traci trzy punkty do miejsca gwarantującego udział w barażach o Ekstraklasę.

Po przerwie na reprezentację łodzianie w kolejnym ligowym meczu zagrają w niedzielę 23 listopada w Łęcznej z przedostatnim w tabeli Górnikiem.

BS, PAP