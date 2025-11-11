Kolejna zmiana trenera w polskiej lidze. Szkoleniowiec zwolniony po porażce 0:3

Szymon Grabowski zakończył pracę w roli pierwszego trenera ŁKS – poinformował występujący w Betclic 1. lidze klub z Łodzi. Nazwisko nowego trenera ma zostać ogłoszone we wtorek.

Szymon Grabowski, trener ŁKS
fot. Cyfrasport
Szymon Grabowski nie jest już pierwszym szkoleniowcem ŁKS-u
  • Szymon Grabowski został zwolniony z funkcji trenera ŁKS
  • Decyzja o zmianie trenera zapadła po porażce 0:3 z Puszczą Niepołomice

„Decyzją władz klubu Szymon Grabowski przestał pełnić obowiązki pierwszego szkoleniowca drużyny ŁKS. Nazwisko nowego trenera, który zajmie jego miejsce, poznamy jeszcze dziś” – poinformował we wtorek ŁKS.

 

44-letni szkoleniowiec stracił pracę po sobotniej porażce na własnym stadionie z Puszczą Niepołomice 0:3 w 16. kolejce 1. ligi.

 

Grabowski objął ŁKS przed rozpoczęciem obecnego sezonu. Pod jego wodzą mający walczyć o awans do PKO BP Ekstraklasy zespół spisywał się poniżej oczekiwań. W 16 ligowych meczach odniósł sześć zwycięstw, trzy zremisował i siedem przegrał. Odpadł też z rozgrywek STS Pucharu Polski w 1/16 finału.

 

ŁKS z 21 punktami zajmuje 12. miejsce w tabeli 1. ligi i traci trzy punkty do miejsca gwarantującego udział w barażach o Ekstraklasę.

 

Po przerwie na reprezentację łodzianie w kolejnym ligowym meczu zagrają w niedzielę 23 listopada w Łęcznej z przedostatnim w tabeli Górnikiem.

BS, PAP
