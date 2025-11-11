Krychowiak nie próżnuje! Wiadomo, co będzie robił po zakończeniu kariery

Były reprezentant Polski oficjalnie zakończył karierę piłkarską pod koniec października 2025 roku. Ostatni raz na boisku pojawił się w barwach Mazura Radzymin, klubu występującego w mazowieckiej klasie okręgowej. Krychowiak rozegrał w jego barwach dwa spotkania, w których zanotował dwie asysty. W zespole z Radzymina występował również m.in. Jakub Rzeźniczak.

Po zakończeniu profesjonalnej kariery piłkarskiej, były zawodnik m.in. Sevilli, czy Paris Saint-Germain rozpoczął realizację nowych planów zawodowych. W ostatnich dniach 35-latek udostępnił na swoim profilu w mediach społecznościowych zdjęcie z kursu trenerskiego Polskiego Związku Piłki Nożnej, opatrując je krótkim komentarzem: "Uczymy się".

ZOBACZ TAKŻE: Selekcjoner zabrał głos przed meczem Polska - Holandia! Co z jego przyszłością?

Szkolenie, w którym uczestniczy, stanowi część procesu licencyjnego prowadzonego przez Szkołę Trenerów PZPN. Wśród uczestników kursu znaleźli się również inni zawodnicy znani z boisk Ekstraklasy oraz byli reprezentanci Polski - m.in. Tomasz Jodłowiec, Jarosław Jach czy Damian Zbozień. Celem zajęć jest przygotowanie przyszłych szkoleniowców do pracy w strukturach klubowych i akademiach piłkarskich.

Krychowiak już wcześniej sygnalizował, że po zakończeniu kariery dalej planuje realizować się w środowisku sportowym.

Przez lata reprezentował barwy wielu europejskich klubów, a w trakcie swojej kariery występował w La Liga, Ligue 1, Premier League. W reprezentacji Polski rozegrał 100 spotkań. Uczestniczył m.in. w mistrzostwach Europy w 2016 i 2020 roku oraz w mistrzostwach świata w 2018 i 2022 roku.