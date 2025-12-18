Polskie kluby w Lidze Konferencji! Wszystkie relacje na żywo

Piłka nożna

Przed nami kolejne mecze polskich klubów w Lidze Konferencji. Lech Poznań zmierzy się z Sigmą Ołomuniec, Jagiellonia Białystok stanie naprzeciwko AZ Alkmaar, Raków Częstochowa zagra z Omonią Nikozja, natomiast Legia Warszawa podejmie Lincoln Red Imps. W poniższym materiale znajdują się linki do relacji na żywo, zaawansowanych statystyk i tabel live ze wszystkich meczów polskich klubów.

Trofeum Ligi Konferencji Europy UEFA na podium.
fot. PAP
Relacje na żywo, zaawansowane statystyki i tabele live z meczów polskich klubów w Lidze Konferencji

To właśnie dzisiaj cztery polskie kluby rozegrają swoje ostatnie spotkania w pierwszej fazie Ligi Konferencji. Śledźcie relacje na żywo ze spotkań: Sigma Ołomuniec - Lech Poznań, AZ Alkmaar - Jagiellonia Białystok, Omonia Nikozja - Raków Częstochowa oraz Legia Warszawa - Lincoln Red Imps.

Relacje na żywo, zaawansowane statystyki i tabele live:

Sigma Ołomuniec - Lech Poznań - kliknij TUTAJ

AZ Alkmaar - Jagiellonia Białystok  - kliknij TUTAJ

Omonia Nikozja - Raków Częstochowa - kliknij TUTAJ

Legia Warszawa - Lincoln Red Imps - kliknij TUTAJ

 

Pełen plan transmisji dzisiejszych meczów można natomiast znaleźć TUTAJ.

Przejdź na Polsatsport.pl
JAGIELLONIA BIAŁYSTOKLECH POZNAŃLEGIA WARSZAWALIGA KONFERENCJIPIŁKA NOŻNARAKÓW CZĘSTOCHOWA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Mocne słowa o kryzysie w Legii Warszawa. "Ewidentna spychologia"
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 