Polskie kluby w Lidze Konferencji! Wszystkie relacje na żywo
Przed nami kolejne mecze polskich klubów w Lidze Konferencji. Lech Poznań zmierzy się z Sigmą Ołomuniec, Jagiellonia Białystok stanie naprzeciwko AZ Alkmaar, Raków Częstochowa zagra z Omonią Nikozja, natomiast Legia Warszawa podejmie Lincoln Red Imps. W poniższym materiale znajdują się linki do relacji na żywo, zaawansowanych statystyk i tabel live ze wszystkich meczów polskich klubów.
To właśnie dzisiaj cztery polskie kluby rozegrają swoje ostatnie spotkania w pierwszej fazie Ligi Konferencji. Śledźcie relacje na żywo ze spotkań: Sigma Ołomuniec - Lech Poznań, AZ Alkmaar - Jagiellonia Białystok, Omonia Nikozja - Raków Częstochowa oraz Legia Warszawa - Lincoln Red Imps.
Relacje na żywo, zaawansowane statystyki i tabele live:
Pełen plan transmisji dzisiejszych meczów można natomiast znaleźć TUTAJ.