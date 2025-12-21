Finał KMŚ: Osaka Blueton - Sir Sicoma Monini Perugia. Transmisja TV i stream online

Pora na ostatni akt rywalizacji podczas tegorocznych klubowych mistrzostw świata w siatkówce mężczyzn. W niedzielę o trofeum zmierzą się Osaka Bluteon i Sir Sicoma Monini Perugia.

Obie drużyny spotkały się już w turnieju rozgrywanym w Brazylii. W meczu fazy grupowej po niezwykle emocjonującym starciu, zakończonym wynikiem 3:2, lepsza okazała się ekipa z Włoch. Ta z kompletem triumfów zameldowała się w najlepszej czwórce imprezy.

W półfinale Perugia bez problemów - w trzech setach - okazała się lepsza od Volei Renata. Osaka, która wyszła z grupy z drugiego miejsca, boleśnie zakończyła marzenia o zdobyciu tytułu siatkarzy Aluronu CMC Warty Zawiercie. Zespół z Japonii nie dał żadnych szans "Jurajskim Rycerzom", odnosząc wiktorię 3:0.

Mimo to, po złoty medal nadal może sięgnąć Polak. W niepokonanej dotąd w Brazylii Perugii występuje bowiem Kamil Semeniuk. Przyjmujący to jeden z liderów układanki Angelo Lorenzettiego. Ponadto atakującym włoskiej drużyny jest mający polskie korzenie Tunezyjczyk Wassim Ben Tara.

Transmisja spotkania Osaka Blueton - Sir Sicoma Monini Perugia w niedzielę w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 i online na Polsat Box Go. Początek o godzinie 22:25. Początek studia o godzinie 22:10.