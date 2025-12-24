Gwiazdor Perugii wróci do PlusLigi? PGE Projekt o krok od hitu transferowego!

Ben Tara był atakującym Stali Nysa w latach 2020-2023. Następnie trafił na chwilę do Kataru do Qatar SC, aby jeszcze w tym samym roku zasilić szeregi Sir Safety Perugia. Z kolei w 2024 roku najpierw podpisał kontrakt z innym katarskim klubem Al Arabi Ad-Dauha, a następnie ponownie związał się z Perugią.

Niewykluczone, że Tunezyjczyk, który posiada polskie korzenie (jego matka jest Polką), lada moment wróci do PlusLigi. Według informacji "La Gazzetta dello Sport", doświadczony siatkarz miałby podpisać kontrakt z PGE Projektem Warszawa.

Warszawianie z Ben Tarą z pewnością zwiększyliby siłę rażenia w ataku. Ekipa ze stolicy jest wiceliderem tabeli z bilansem dziesięciu zwycięstw i trzech porażek. Najbliższy mecz rozegra 29 grudnia w ćwierćfinale TAURON Pucharu Polski. Rywalem podopiecznych trenera Tommiego Tiilikainena będzie PGE GiEK Skra Bełchatów.

