Gwiazdor Perugii wróci do PlusLigi? PGE Projekt o krok od hitu transferowego!

Krystian NatońskiSiatkówka

Jak donosi "La Gazzetta dello Sport", znany tunezyjski siatkarz Wassim Ben Tara jest blisko podpisania kontraktu z PGE Projektem Warszawa. 29-latek w przeszłości występował już na parkietach PlusLigi.

Siatkarz w niebieskiej koszulce z żółtymi akcentami wykonuje zagrywkę, podczas gdy przeciwnicy w żółtych strojach próbują go zablokować.
fot. Cyfrasport
Wassim Ben Tara może wzmocnić PGE Projekt Warszawa

Ben Tara był atakującym Stali Nysa w latach 2020-2023. Następnie trafił na chwilę do Kataru do Qatar SC, aby jeszcze w tym samym roku zasilić szeregi Sir Safety Perugia. Z kolei w 2024 roku najpierw podpisał kontrakt z innym katarskim klubem Al Arabi Ad-Dauha, a następnie ponownie związał się z Perugią.

 

ZOBACZ TAKŻE: Damian Wojtaszek spełnił swoje marzenie! "Jestem wzruszony"

 

Niewykluczone, że Tunezyjczyk, który posiada polskie korzenie (jego matka jest Polką), lada moment wróci do PlusLigi. Według informacji "La Gazzetta dello Sport", doświadczony siatkarz miałby podpisać kontrakt z PGE Projektem Warszawa.

 

Warszawianie z Ben Tarą z pewnością zwiększyliby siłę rażenia w ataku. Ekipa ze stolicy jest wiceliderem tabeli z bilansem dziesięciu zwycięstw i trzech porażek. Najbliższy mecz rozegra 29 grudnia w ćwierćfinale TAURON Pucharu Polski. Rywalem podopiecznych trenera Tommiego Tiilikainena będzie PGE GiEK Skra Bełchatów.

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
PGE PROJEKT WARSZAWAPLUSLIGASIATKÓWKAWASSIM BEN TARA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Asy serwisowe w meczu Bogdanka LUK Lublin - PGE Projekt Warszawa
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 