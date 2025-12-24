Niewiarygodny plan Pogoni Szczecin. To on ma zastąpić Grosickiego!

Alex Haditaghi, czyli właściciel Pogoni, nie ukrywa, że chce przedłużyć kontrakt z Grosickim. Zaznacza jednak, że Polak nie dostanie tyle pieniędzy, ile oczekuje. "Zabiega on o nową dwuletnią umowę, z dużym wzrostem pensji do 250 tys. zł miesięcznie oraz premią za podpisanie kontraktu w wysokości 2 mln zł. To daje około 8 mln zł w ciągu dwóch lat. Nie podpiszę tej umowy" - napisał ostatnio na portalu X.

W związku z tym, że zainteresowanie Grosickim wykazuje Widzew, Haditaghi wpadł na niespodziewany pomysł. Jak podaje portal Goal.pl, gdyby Pogoń nie doszła do porozumienia z piłkarzem i ten chciałby odejść zimą, to działacz zamierzałby sprowadzić za niego Mariusza Fornalczyka.

Trzeba przyznać, że byłby to absolutnie hitowy transfer wewnątrz PKO BP Ekstraklasy, a dla samego 22-latka potencjalnie powrót do Szczecina po zaledwie dwóch latach. Nie do końca jednak wiadomo, czy byłaby to atrakcyjna wymiana, patrząc zwłaszcza na statystyki. Grosicki strzelił w tym sezonie ligowym sześć goli i zanotował cztery asysty, podczas gdy Fornalczyk w 17 meczach zaliczył tylko asystę.

Pogoń po 18. kolejkach zajmuje 10. miejsce w tabeli, mając w dorobku 21 pkt. Widzew okupuje dopiero 15. lokatę, natomiast traci do zespołu Thomasa Thomasberga zaledwie punkt.