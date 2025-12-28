Lewandowski zostanie w Barcelonie? Kibice wzięli sprawy w swoje ręce!

Trwający sezon nie jest już taki sam, jak poprzednie dla Roberta Lewandowskiego. Polak ma za sobą dwa urazy, a w ogólnym rozliczeniu nie spędza na murawie tak dużo czasu, co w minionych latach. To przekłada się również na jego dorobek strzelecki. Dotychczas kapitan naszej reprezentacji wystąpił w 18 spotkaniach, w których zdobył osiem bramek i zaliczył dwie asysty.

ZOBACZ TAKŻE: Hit z udziałem byłego reprezentanta Polski. Klub IV ligi właśnie to ogłosił

Dodatkowo, Lewandowskiemu po tej kampanii kończy się kontrakt z "Dumą Katalonii". W ostatnich miesiącach aż huczy od informacji na temat przyszłości napastnika. Nie jest pewne, czy 37-latek przedłuży kontrakt z Barceloną, czy zmieni barwy klubowe.

Jeśli chodzi o potencjalnych zainteresowanych usługami Lewandowskiego, najwięcej mówiło się o Milanie. W mediach przewijał się też temat Chicago Fire czy kierunku tureckiego. Z pewnością chrapkę na tak duże nazwisko mieliby także w Arabii Saudyjskiej.

Teraz do głosu doszli kibice Barcelony. "Mundo Deportivo" przeprowadziło ankietę wśród 300 socios drużyny, a jedno z pytań dotyczyło właśnie przedłużenia umowy z Lewandowskim. Wyniki nie napawają optymizmem. Większość przyznała, że pożegnałaby się z Polakiem nadchodzącego lata - 59,33% (178 osób). Za pozostaniem 37-latka opowiedziało się 31,66% (95 osób). 3,66% (11 osób) wybrało opcję "nie wiem".

To jednak tylko zdanie kibiców. Póki co, w temacie przyszłości Lewandowskiego nie otrzymaliśmy żadnych oficjalnych komunikatów. Plotki mówią natomiast, że sam zawodnik wolałby zostać w słonecznej Katalonii.