Podniosła się po porażce ze Świątek. Pewny triumf światowej piątki

Niewiele dzieli nas od startu tenisowego sezonu 2026. Póki co jednak, zawodnicy przygotowują się do właściwych zmagań, biorąc udział w turniejach pokazowych. Takim jest World Tennis Continental Cup w Shenzhen, gdzie w niedzielę rywalizowały Jelena Rybakina i Belinda Bencic. Ta pierwsza wcześniej zdecydowanie przegrała z Igą Świątek, która kolejno musiała uznać wyższość Chinki Xinyu Wang.

ZOBACZ TAKŻE: Rywalka Świątek odpuszcza granie! Polka miała z nią konflikt

Spotkanie Rybakiny z Bencic lepiej rozpoczęła Kazaszka. Przełamała już przy pierwszej możliwej okazji i po kilku minutach prowadziła 3:0. Następnie premierowego gema zapisała na swoje konto Szwajcarka, jednak w następnych fragmentach rywalizacji nie była w stanie odrobić strat. Ostatecznie o triumfie Rybakiny w pierwszej partii zadecydował jeden break.

W drugiej odsłonie pojedynku również z przodu była piąta rakieta świata. Ze stanu 2:2 odskoczyła na 4:2 i do końca nie dała sobie wyrwać przewagi, odnosząc pewną wiktorię w dwóch setach i nie ani razu nie tracąc własnego podania na przestrzeni całego meczu.

Jelena Rybakina - Belinda Bencic 6:3, 6:4