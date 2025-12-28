Podniosła się po porażce ze Świątek. Pewny triumf światowej piątki

Julian CieślakTenis

Jelena Rybakina pokonała w dwóch setach Szwajcarkę Belindę Bencic w swoim drugim meczu w ramach pokazowego turnieju World Tennis Continental Cup. Wcześniej w Shenzhen piąta w rankingu WTA Kazaszka gładko uległa Idze Świątek.

Tenisistka Belinda Bencic w akcji podczas meczu.
fot. PAP/Abaca
Jelena Rybakina

Niewiele dzieli nas od startu tenisowego sezonu 2026. Póki co jednak, zawodnicy przygotowują się do właściwych zmagań, biorąc udział w turniejach pokazowych. Takim jest World Tennis Continental Cup w Shenzhen, gdzie w niedzielę rywalizowały Jelena Rybakina i Belinda Bencic. Ta pierwsza wcześniej zdecydowanie przegrała z Igą Świątek, która kolejno musiała uznać wyższość Chinki Xinyu Wang.

 

ZOBACZ TAKŻE: Rywalka Świątek odpuszcza granie! Polka miała z nią konflikt

 

Spotkanie Rybakiny z Bencic lepiej rozpoczęła Kazaszka. Przełamała już przy pierwszej możliwej okazji i po kilku minutach prowadziła 3:0. Następnie premierowego gema zapisała na swoje konto Szwajcarka, jednak w następnych fragmentach rywalizacji nie była w stanie odrobić strat. Ostatecznie o triumfie Rybakiny w pierwszej partii zadecydował jeden break.

 

W drugiej odsłonie pojedynku również z przodu była piąta rakieta świata. Ze stanu 2:2 odskoczyła na 4:2 i do końca nie dała sobie wyrwać przewagi, odnosząc pewną wiktorię w dwóch setach i nie ani razu nie tracąc własnego podania na przestrzeni całego meczu.

 

Jelena Rybakina - Belinda Bencic 6:3, 6:4

Przejdź na Polsatsport.pl
BELINDA BENCICINNEJELENA RYBAKINATENISWORLD TENNIS CONTINENTAL CUPWORLD TENNIS CONTINENTAL CUP 2025WTA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Iga Świątek - Gabriela Lee. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 