Trwa pokazowy turniej World Tennis Continental Cup w chińskim Shenzhen. Wśród uczestniczek znalazła się między innymi Iga Świątek, która ma już za sobą debiutanckie starcie podczas tej imprezy - w piątek tenisistka z Raszyna pewnie pokonała Jelenę Rybakinę, ogrywając reprezentantkę Kazachstanu w dwóch setach.

Dzień później Świątek wyjdzie na kort po raz kolejny. Tym razem zmierzy się z faworytką gospodarzy, Chinką Wang Xinyu.

Po raz ostatni Polka i Chinka zmierzyły się w 2023 roku podczas wielkoszlemowego Roland Garros. Wówczas Świątek wygrała w dwóch setach. Jak będzie teraz?

Iga Świątek - Wang Xinyu. Wynik meczu. Kto wygrał?

Wynik meczu Iga Świątek - Wang Xinyu poznamy w godzinach porannych polskiego czasu w sobotę 27 grudnia. O tym, kto wygrał mecz Iga Świątek - Wang Xinyu, poinformujemy po zakończeniu spotkania.

