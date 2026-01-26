Gdzie oglądać mecz Marica Płowdiw - KS DevelopRes Rzeszów?

W sezonie 2025/2026 w Lidze Mistrzyń siatkarek występuje dwadzieścia drużyn, które podzielono na pięć grup po cztery zespoły w każdej. Najlepsze ekipy w tabeli każdej z grup automatycznie wywalczą awans do ćwierćfinałów. Pozostałe trzy miejsca w 1/4 finału uzyskają drużyny, które wygrają mecze play-off. Zagra w nich pięć zespołów z drugich miejsc w grupach oraz najlepsza z tych, które zajęły trzecie lokaty.

Polskę reprezentują trzy kluby. W grupie B grają PGE Budowlani Łódź, w grupie D - ŁKS Commercecon Łódź, a w grupie E - DevelopRes Rzeszów.



W najlepszej sytuacji są mistrzynie Polski. Zajmują drugie miejsce w tabeli grupy z podobnym bilansem (trzy zwycięstwa, dziewięć punktów) jak liderujący SSC Palmberg Schwerin. W piątej kolejce rzeszowianki zagrają w Bułgarii z Maricą Płowdiw.

Transmisja meczu Marica Płowdiw - KS DevelopRes Rzeszów w Polsacie Sport 2, a także online na Polsat Box Go. Początek we wtorek 27 stycznia o godzinie 17:15.