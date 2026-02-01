Stal zajmuje dziewiąte miejsce w tabeli Tauron Ligi. Mielczanki zakończyły poprzedni rok fatalną serią pięciu porażek, jednak w 2026 roku są jak na razie niepokonane. Wygrały oba dotychczasowe spotkania - najpierw z #VolleyWrocław (3:1), a następnie z Metalkas Pałacem Bydgoszcz (3:2). Dzięki zdobytym punktom awansowały w ligowej tabeli.

Ich poniedziałkowe rywalki to z kolei rewelacja bieżącego sezonu. Opolanki plasują się na trzecim miejscu w tabeli. Są w świetnej formie - w ostatnich dziesięciu meczach przegrały zaledwie dwukrotnie i tracą już tylko trzy punkty do wicelidera, PGE Budowlanych Łódź.

W pierwszym starciu tych drużyn, w ramach piątej kolejki obecnego sezonu Tauron Ligi, wyraźnie lepsze były siatkarki z Opola, które zwyciężyły 3:0.

Transmisja starcia ITA TOOLS Stal Mielec - UNI Opole w poniedziałek, 2 lutego, od godziny 17:30 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz na platformie Polsat Box Go.

ŁO, Polsat Sport