Przed nami wielki finał sezonu PlusLigi. A w nim... powtórka sprzed roku. Bogdanka wygrała wówczas rywalizację 3–1 (3:0, 3:0, 1:3, 3:0) i wywalczyła nie tylko pierwsze złoto, ale też pierwszy medal w historii klubu.

Zawiercianie nigdy jeszcze nie stanęli na najwyższym stopniu podium. Grali w dwóch ostatnich finałach, musieli jednak zadowolić się srebrem (2024, 2025); mają też w kolekcji brązowy medal wywalczony w 2022 roku.

W walce półfinałowej Jurajscy Rycerze dwukrotnie okazali się lepsi od Asseco Resovii Rzeszów. Siatkarze Massimo Bottiego nie ugrali w tej rywalizacji nawet seta.

Bogdanka z kolei triumfowała nad PGE Projektem Warszawa. Oba mecze zakończyły się w czterech setach.

Finał o mistrzostwo Polski toczyć się będzie do trzech zwycięstw. Pierwszy mecz, którego gospodarzem będzie Aluron CMC Warta, rozegrany zostanie 24 kwietnia o godz. 14:45, drugi cztery dni później w Lublinie o godz. 17.30, a trzeci 2 maja ponownie w Zawierciu.

Jeśli będzie taka konieczność to gospodarzami czwartego i ewentualnie piątego spotkania będą na zmianę zespoły z Lublina i Zawiercia, a terminy to 6 i 9 maja.

Transmisja meczu Aluron CMC Warta Zawiercie - Bogdanka LUK Lublin w sobotę 25 kwietnia w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz na platformie Polsat Box Go. Początek o godzinie 14:45.

